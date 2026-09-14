El Betis remonta en La Cerámica y deja a Íñigo Pérez con la soga al cuello

El Real Betis se ha llevado este lunes un triunfo de enorme valor en el Estadio de La Cerámica tras imponerse por 1-2 al Villarreal CF, en el partido que ha cerrado la quinta jornada de LaLiga EA Sports. El conjunto de Manuel Pellegrini tuvo que reaccionar al tanto inicial de Gerard Moreno, pero encontró la respuesta antes del descanso con los goles del Cucho Hernández y Natan, en una noche también marcada por el redebut de Dani Ceballos con la camiseta verdiblanca.

Un inicio sin tregua

El encuentro arrancó con ritmo, ocasiones y una sensación constante de que cualquiera de los dos equipos podía golpear primero. Héctor Bellerín inauguró el repertorio ofensivo con un disparo raso que encontró la respuesta de Péter Gulácsi, mientras que Álvaro Valles tuvo que intervenir poco después para evitar que un intento peligroso de Santi Comesaña acabara abriendo el marcador.

El Villarreal llegó a celebrar dos goles en los primeros minutos, ambos anulados por fuera de juego: primero Gerard Moreno y, posteriormente, Tajon Buchanan, cuyo tanto fue invalidado tras la revisión del VAR.

La insistencia amarilla terminó teniendo premio antes de la media hora. Pape Gueye puso un envío al área que Renato Veiga prolongó de cabeza y Gerard Moreno, atento a la segunda acción, conectó una volea para superar a Valles y poner el 1-0 en el minuto 29. El gol parecía reforzar al Villarreal, pero el Betis no perdió el orden ni la ambición y decidió responder desde el juego, con Ez Abde convertido en una amenaza constante por la banda.

Abde enciende la reacción

El extremo verdiblanco fue decisivo en los dos tantos que cambiaron el signo del encuentro. En el minuto 39, Abde se internó en el área y obligó a Gulácsi a rechazar un disparo raso; el balón quedó suelto y el Cucho Hernández apareció para empujar el empate. El colombiano, que ya había avisado con un cabezazo minutos antes, no desaprovechó la oportunidad y devolvió al Betis a un partido que se le había puesto cuesta arriba.

La remontada se completó apenas cuatro minutos después, de nuevo tras una acción nacida de las botas de Abde. El extremo volvió a generar peligro, el guardameta local evitó el gol en primera instancia y Natan cazó el balón muerto dentro del área para enviarlo a la red. El brasileño firmó así el 1-2 y certificó una reacción fulgurante de los de Pellegrini, capaces de darle la vuelta al marcador antes de que llegara el descanso.

El regreso de Ceballos

Tras el paso por vestuarios, el Betis gestionó con inteligencia su ventaja, aunque sin renunciar a buscar una sentencia que no llegó. Abde siguió llevando peligro, mientras que Dani Ceballos vivió su redebut con el conjunto verdiblanco al sustituir a Isco Alarcón en el minuto 57. El centrocampista regresó a la dinámica bética en una segunda parte de mayor control visitante, aunque el Villarreal trató de encontrar un empate que nunca terminó de concretar.

Gulácsi evitó que el marcador se ampliara con intervenciones ante el propio Cucho Hernández, Antony y Bellerín, sosteniendo con vida a su equipo en los minutos finales. Sin embargo, el Betis supo resistir y defendió con firmeza una victoria que confirma su buen momento tras enlazar dos triunfos consecutivos.

Iñigo Pérez, muy señalado

La derrota deja una lectura mucho más amarga en el banquillo local. El Villarreal continúa sin conocer la victoria, permanece en puestos de descenso con dos puntos y ve cómo la situación de Iñigo Pérez se complica de forma notable. El técnico queda con la soga al cuello tras otro tropiezo y su continuidad al frente del equipo podría quedar en entredicho si el club decide buscar una reacción inmediata.

El Betis, por su parte, asciende hasta la tercera posición con 12 puntos, los mismos que el Real Madrid y a solo tres del líder, el FC Barcelona. La Cerámica asistió al buen arranque de los amarillos, pero también a la respuesta de un conjunto verdiblanco que, con fútbol, carácter y una enorme aportación de Abde, transformó una noche complicada en una nueva celebración.