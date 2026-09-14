La Comunidad de Madrid enfría el regreso del Rayo a Vallecas

El Rayo Vallecano tendrá que esperar. El Estadio de Vallecas seguirá cerrado este martes para el duelo de la sexta jornada de Liga frente al RCD Espanyol, que se jugará en Butarque (Leganés) a partir de las 19:00 horas, y el regreso del equipo a la su casa queda ahora pendiente de los informes que está elaborando la Comunidad de Madrid tras recibir la segunda auditoría del recinto.

El consejero de Cultura, Turismo y Deporte del Ejecutivo regional, Mariano de Paco, ha confirmado que el partido frente al conjunto catalán no se jugará en Vallecas, sino en Butarque, aunque ha puesto sobre la mesa un horizonte concreto para el regreso: octubre. Si los técnicos de la Comunidad certifican que se han corregido las deficiencias detectadas, el Rayo podría volver al estadio vallecano el 10 de octubre, con motivo de la visita del Athletic Club.

"Ese no va a poder ser en el partido del martes, pero sí vamos a intentar que el siguiente se pueda disputar", ha señalado De Paco en declaraciones a Telemadrid. El consejero ha explicado que la Administración ya dispone de la auditoría "cumplimentada" y está analizando sus conclusiones antes de tomar una decisión.

Vallecas, pendiente del visto bueno de la Comunidad

La decisión no dependerá de declaraciones del club ni de informes preliminares, sino de las comprobaciones que está realizando la Administración. "Estamos realizando los informes para ver si esos elementos de los que carecía el estadio por falta de mantenimiento o por incumplimiento del club ya se han solventado", ha indicado De Paco.

La Comunidad de Madrid quiere comprobar que las deficiencias detectadas en la primera auditoría han sido realmente corregidas antes de autorizar la vuelta del fútbol. El Ejecutivo autonómico ha mantenido desde el inicio del conflicto que el estadio no volverá a utilizarse hasta que existan garantías de que es "cien por cien seguro". El Rayo, por tanto, seguirá desplazado al menos un partido más. Y la fecha de octubre continúa siendo una posibilidad y no una autorización definitiva.

La reapertura no acaba con el conflicto

Pero el posible regreso a Vallecas no significa el final de la batalla entre el Rayo y la Comunidad. Mariano de Paco ha sido tajante al respecto: el procedimiento para extinguir la concesión del estadio continuará adelante aunque el recinto vuelva a abrir sus puertas. "Continuaremos ese otro proceso, que es el de la extinción de la concesión, porque entendemos que el club no ha cumplido sus obligaciones a la altura y con el nivel que tendría que tener", ha afirmado.

El Ejecutivo que preside Isabel Díaz Ayuso separa así dos cuestiones: una es determinar si el estadio se encuentra actualmente en condiciones de albergar partidos y otra, bien distinta, establecer las consecuencias de los incumplimientos que, según el Gobierno regional, se produjeron anteriormente.

De Paco ha reconocido que el Rayo Vallecano ha actuado en las últimas semanas para solucionar los problemas detectados, pero considera que esas actuaciones no borran las deficiencias que motivaron la apertura del expediente. "Es verdad que el club en este último tiempo ha solventado todos los problemas que tenía el estadio, pero esos problemas existían y por eso se tuvo que iniciar este procedimiento", ha remarcado.

El origen: auditoría con "graves" deficiencias

El conflicto estalló el pasado mes de julio. La Comunidad de Madrid acordó entonces iniciar el procedimiento para extinguir la concesión del Estadio de Vallecas y suspendió cautelarmente su utilización después de que una primera auditoría detectase "graves" deficiencias de seguridad, salubridad y mantenimiento.

El informe puso el foco en cuestiones especialmente sensibles: los sistemas de seguridad y salubridad, las instalaciones eléctricas, el alumbrado de emergencia y las condiciones higiénico-sanitarias. La Administración regional señaló además al Rayo por presuntos incumplimientos de sus obligaciones de mantenimiento y por no aportar determinada documentación requerida.

La situación alcanzó su punto más tenso cuando los técnicos y operarios enviados por la Comunidad no pudieron acceder inicialmente al recinto para ejecutar las actuaciones consideradas urgentes. El Ejecutivo regional llegó a presentar ante la Policía Nacional una denuncia contra el club. Tras varios intentos y una reunión entre De Paco y el presidente del Rayo, Raúl Martín Presa, los técnicos autonómicos pudieron finalmente entrar en el estadio.

Un pulso con acusaciones cruzadas

Desde entonces, el conflicto se ha convertido en un pulso abierto entre ambas partes. El Rayo ha defendido que las deficiencias estaban siendo corregidas y llegó a asegurar que la empresa auditora disponía de un informe preliminar "favorable" en materia de seguridad y salubridad.

Sin embargo, la Comunidad negó que existiera un informe técnico que avalase esa conclusión y reclamó esperar a la auditoría definitiva. Ahora ese documento ya está sobre la mesa de la Administración. El siguiente movimiento corresponde al Gobierno regional, que deberá determinar si las actuaciones ejecutadas por la entidad franjirroja son suficientes para levantar las restricciones.

Toca buscar casa lejos de Vallecas

Mientras tanto, el Rayo continúa jugando como local lejos de su estadio. La imposibilidad de utilizar Vallecas le obligó a trasladarse al Estadio Ontime Butarque de Leganés.

Allí disputó en agosto su primer encuentro como local de la temporada frente al Deportivo Alavés, después de que LaLiga rechazase la petición del club para aplazar el partido. El pasado 5 de septiembre volvió a ejercer como local en Butarque frente al Racing de Santander, al que derrotó por 3-2. El duelo ante el Espanyol será ahora el siguiente capítulo del exilio rayista.

Octubre, mes marcado en rojo

El calendario ofrece una posible salida al conflicto deportivo: el 10 de octubre, cuando el Rayo debería recibir al Athletic Club después del próximo parón de selecciones. Para que ese partido pueda disputarse en Vallecas tendrán que cumplirse dos condiciones: que las comprobaciones de la Comunidad determinen que las deficiencias han sido subsanadas y que el recinto vuelva a reunir las garantías de seguridad exigidas.

Pero incluso en ese escenario quedará pendiente la cuestión de fondo. Vallecas podría reabrir y el Rayo podría volver a jugar en casa, pero el expediente para extinguir la concesión seguirá su curso. El estadio puede volver a abrir. El conflicto, no.