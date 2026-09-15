Abde responde con contundencia a la absurda lluvia de críticas marroquís

El extremo marroquí Ez Abde ha señalado este martes, en alusión a las críticas recibidas en las redes sociales desde su país por lucir, junto a sus compañeros del Betis, una camiseta de apoyo al pueblo de Ceuta, en el partido del lunes en el campo del Villarreal, que esa acción no tiene "un objetivo político o de desprecio" a su pueblo, el marroquí.

"Primero quiero dejar clara una cosa, en ningún momento se ha utilizado la camiseta referente al pueblo de Ceuta con un objetivo político o de desprecio hacia mi pueblo, el pueblo marroquí. Esta era una camiseta de carácter social en apoyo a una población y sus habitantes, independientemente de su nacionalidad, que estaban viviendo una situación complicada", apunta el internacional marroquí en un escrito publicado en su cuenta de Instagram.

"Ahora bien, esto no es una disculpa ante nadie y todo aquel que desee usar esto para dudar de mi amor por mi país es libre de hacerlo. Yo seguiré viviendo cada día con la cabeza bien alta y seguiré representando con orgullo y sacrificio mis raíces", resaltó Ez Abde.

La aparición del jugador junto a su equipo luciendo una camiseta con un mensaje de apoyo a Ceuta ha desatado una ola de críticas en redes y medios en Marruecos, después de que a finales del pasado julio miles de personas atravesaran las fronteras de la ciudad autónoma española, en lo que fue una invasión marroquí en toda regla.