El Real Madrid se escuda en la "libertad individual" tras desmarcarse Mbappé, Vinícius y Konaté del apoyo a Ceuta

Una nueva polémica rodea al Real Madrid. En concreto, la que se ha producido esta noche en los prolegómenos del partido de la sexta jornada de LaLiga que ha enfrentado al conjunto blanco con el Elche en el Martínez Valero (2-3).

La controversia gira en torno a la decisión de Kylian Mbappé, Vinícius Júnior e Ibrahima Konaté de no lucir completamente la camiseta de apoyo a Ceuta —ocultando el lema "Todos somos caballas"—, a diferencia de lo que sí hicieron el resto de sus compañeros que fueron titulares y que sí enseñaron la prenda con absoluta normalidad.

El gesto de los dos franceses y el brasileño no pasó desapercibido, como fue recogido por un gran número de medios de comunicación —entre ellos Libertad Digital— nada más comenzar el encuentro.

Sin embargo, a pesar del revuelo que se ha producido, el club ha adelantado que no tomará medida alguna contra Vinícius Júnior, Kylian Mbappé y Ibrahima Konaté, ni tampoco hablará con ellos sobre este asunto, a pesar de la delicadísima situación que atraviesa la ciudad autónoma tras la invasión registrada a finales del pasado mes de julio con la entrada de unos 80.000 marroquíes en territorio español.

Los jugadores de Elche CF y Real Madrid saltaron al césped con camisetas en apoyo a Ceuta. #LALIGAEASPORTS #LaCasaDelFútbol pic.twitter.com/vEUji3GbdP — Movistar Plus Deportes (@MPlusDeportes) September 15, 2026

Así lo han confirmado fuentes del Real Madrid a Libertad Digital, añadiendo que el vestuario blanco es "un grupo humano con diferentes sensibilidades". En la entidad madridista entienden que cada jugador debe poder "pensar y actuar conforme a sus propias convicciones". "La libertad individual está por encima de todo", dicen las mismas fuentes.

Por ello, el club blanco no prevé comentar las opiniones personales de sus futbolistas ni pronunciarse de manera particular sobre el caso concreto de Kylian Mbappé, Vinícius Júnior e Ibrahima Konaté.

En cualquier caso, el Real Madrid destaca a este periódico que ha querido adherirse a esta iniciativa de apoyo a Ceuta promovida por el Elche, pero deja claro que cada integrante de la plantilla conserva plena libertad para decidir cómo expresar sus propias ideas.