El Real Madrid ha sobrevivido con mucho sufrimiento al Martínez Valero y se ha llevado tres puntos de enorme valor ante un Elche que nunca dejó de creer. El conjunto de José Mourinho ha acabado ganando por 2-3, conservando así el pulso con el FC Barcelona en la Liga y evitando un tropiezo de los que dejan cicatriz justo antes del derbi del domingo ante el Atlético de Madrid en el Metropolitano.

El marcador final, sin embargo, no disimula otra preocupante desconexión blanca. El Madrid dominó claramente el primer tiempo, se puso 0-2 y pareció tener el encuentro bajo control, pero volvió a rebajar su intensidad tras el descanso. De manera bastante preocupante. El Elche lo aprovechó para igualar y sólo un tanto de Carlos Espí en el tiempo añadido, tras una generosa asistencia de Kylian Mbappé, rescató a los visitantes.

Mourinho presentó un once con guiños evidentes al derbi. Aurélien Tchouaméni y Fede Valverde compartieron el centro del campo, Bernardo Silva comenzó en el banquillo y Jude Bellingham descansó de inicio. Arda Güler asumió su lugar, mientras Yan Diomande repitió en la delantera junto a Mbappé y Vinícius. También Trent Alexander-Arnold entró por Denzel Dumfries.

El Madrid salió decidido. La presión de Tchouaméni y Valverde dificultó la salida del Elche, y Mbappé ya pudo abrir el marcador en los primeros compases si el pase final de Valverde hubiera sido más preciso. Poco después, Vinícius desperdició una buena opción con un disparo defectuoso.

El conjunto ilicitano también encontró momentos para amenazar. Tete Morente y Osorio probaron a Thibaut Courtois dentro del área, pero el partido acabó inclinándose hacia la meta de Matías Dituro. El portero argentino había respondido bien a un cabezazo de Dean Huijsen, aunque no pudo evitar el 0-1: Güler ejecutó una falta rasa y colocada al palo del guardameta; el balón tocó en la madera y entró después de rozar al propio Dituro.

😨 𝐌𝐛𝐚𝐩𝐩𝐞́ da el susto tras anotar el 2-0 del Real Madrid ante el Elche. El francés se golpeó con Dituro tras el remate. Volvió al terreno de juego poco después.#LALIGAEASPORTS #LaCasaDelFútbol pic.twitter.com/1f1G6RCydX — Movistar Plus Deportes (@MPlusDeportes) September 15, 2026

El gol abrió espacios y el Madrid no tardó en castigar al Elche en transición. Valverde filtró un gran pase para Diomande, que ganó en potencia y cedió para que Kylian Mbappé firmara el 0-2, su séptimo gol en Liga. El equipo blanco pudo sentenciar antes del descanso, pero Dituro ganó un mano a mano a Vinícius y Arda Güler no acertó con el rechace. Courtois, por su parte, tuvo que intervenir con una gran mano ante un disparo de Morente.

😮‍💨 El 𝐟𝐚𝐥𝐥𝐨 𝐝𝐞 𝐀𝐫𝐝𝐚 𝐆𝐮̈𝐥𝐞𝐫 y la reacción de Mou. El balón se quedó atrás tras la parada de Dituro y Güler no pudo rematar a puerta vacía.#LaCasaDelFútbol #LALIGAEASPORTS pic.twitter.com/c9i6tv1P3A — Movistar Plus Deportes (@MPlusDeportes) September 15, 2026

La segunda mitad cambió el guion. El Madrid se partió, perdió presencia sin balón y concedió la iniciativa a un Elche cada vez más atrevido. Diomande fue prácticamente el único atacante visitante implicado en las ayudas defensivas, mientras Güler se apagaba y Vinícius volvía a fallar ante Dituro tras una recuperación del extremo marfileño.

Mourinho reaccionó con Brahim Díaz y Jude Bellingham, pero el Elche ya había encontrado el camino. Martín Anselmi dio entrada a Fer Niño para acompañar el ataque y el equipo franjiverde recibió premio a su insistencia: Osorio recortó distancias de cabeza y, poco después, Fer Niño culminó una buena acción de delantero para establecer el 2-2.

Con el Madrid en dudas, el Elche se lanzó incluso a buscar la victoria. Esa ambición acabó por dejar espacios. Jude Bellingham condujo una transición decisiva y encontró a Mbappé, que eligió asistir a Carlos Espí. El delantero sólo tuvo que empujar el balón a la red ya superado el minuto 90.

🚒 ¡𝐀𝐥 𝐫𝐞𝐬𝐜𝐚𝐭𝐞! Carlos Espí anotó el gol de la victoria para el Real Madrid en Elche tras la jugada de Bellingham y la asistencia de Mbappé.#LALIGAEASPORTS #LaCasaDelFútbol pic.twitter.com/M4JnsyTNFm — Movistar Plus Deportes (@MPlusDeportes) September 15, 2026

El Real Madrid celebró el 2-3, pero no despejó las dudas. Ganó, se mantiene en la pelea y confirmó la evolución de Diomande, pero vuelve a llegar al derbi tras otra noche de sufrimiento evitable.



Ficha técnica

Elche CF, 2: Dituro; Sangaré (Rubén Sánchez, m. 68), Redondo, Chust, Revivo; Tete Morente (Josan, m. 79), Marc Aguado (Lemar, m. 57), Gonzalo Villar, Germán Valera (Cepeda, m. 57), Martim Neto (Fer Niño, m. 68) y Osorio

Real Madrid, 3: Courtois; Trent (Endrick, m. 86), Konaté, Huijsen, Cucurella; Tchouameni (Espí, m. 86), Valverde, Diomande (Dumfries, m. 92), Güler (Bellingham, m. 67), Vinicius Jr (Brahim, m. 67) y Mbappé

Goles: 0-1, m. 25: Güler. 0-2, m. 32: Mbappé. 1-2, m. 71: Osorio. 2-2, m. 82: Fer Niño. 2-3, m. 91: Espí

Árbitro: Jesús Gil Manzano. Mostró tarjeta amarilla a Diomande (m. 4) y Konaté (m. 72) por el Real Madrid y a Marc Aguado (m. 31), Cepeda (m. 77), Josan (m. 93) y Villar (m. 94) por el Elche

Incidencias: Encuentro correspondiente a la sexta jornada de LaLiga EA Sports disputado en el estadio Martínez Valero ante 30.383 espectadores. Los jugadores del Elche y del Real Madrid saltaron al terreno de juego con una camiseta con el lema 'Todos somos caballa' en solidaridad con la Ciudad Autónoma de Ceuta, aunque los visitantes Vinícius, Mbappé y Konaté se la enrollaron de manera que 'cortaron' el mensaje. El defensa del Real Madrid, Marc Cucurella, recibió un obsequio por parte del director general del Elche, Pedro Schinocca, tras haberse proclamado campeón del mundo con España en el pasado Mundial 2026.