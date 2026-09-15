Las incendiarias declaraciones de Mbappé que indignan a media Francia: "Dembélé está muy enfadado, es una traición"

Kylian Mbappé no pierde la ocasión de demostrar que le importan mucho más los éxitos individuales que los colectivos. El delantero del Real Madrid quedó en evidencia reclamando el Balón de Oro. Una campaña que no solo le ha generado el cabreo de buena parte de la afición del Real Madrid —dos años sin títulos deberían ser suficientes para que no derrapara como lo ha hecho en plena entrevista con France Football— y también de algunos de sus propios compañeros de la Selección Francesa. Uno de los más indignados es Ousmane Dembélé.

El Mosquito alucinó con las declaraciones de Kylian cuando le preguntan por el jugador del PSG como posible candidato a ganar el Balón de Oro. "A él siempre se le vio como un jugador con talento. A mí, en cambio, siempre se me vio como el elegido". Unas palabras que han retumbado de lo lindo en Francia y que no le han sentado nada bien a Ousmane.

Uno de los que ha palpado el sentir de Dembélé tras las palabras de Mbappé ha sido el exfutbolista Jérôme Rothen, que ahora se desempeña como comentarista en RMC Sport: "Dembélé se lo tomó muy mal. Eso es seguro; está muy enfadado con Kylian Mbappé. Para él, es una forma de traición. Las palabras son fuertes, pero así es exactamente como lo ve...", ha asegurado.

"Y no es solo él. Es todo el mundo que rodea a Ousmane, la gente que está con él en el vestuario del PSG. También están sus compañeros de la Selección Francesa. Me dicen que hay muchos jugadores de la Selección Francesa que no entienden, una vez más, todas sus declaraciones, que están más en el equipo de Dembélé que en el de Mbappé, y sin embargo es el mismo equipo, pero al parecer ahora hay dos bandos".

"La sensación que tuvimos en el Mundial es aún más evidente hoy. Muchos jugadores tuvieron problemas con el comportamiento y las declaraciones de Kylian Mbappé, esa es la realidad. Ha alienado a mucha gente dentro de la Selección Francesa. El Mundial se desarrolló como se desarrolló, y es cierto que cuando terminas como máximo goleador y tienes un comportamiento ejemplar, como fue el caso de Kylian en el Mundial, eso atenúa en cierta medida todas las críticas dentro del grupo. Pero este tipo de declaraciones le perjudicarán", ha zanjado Rothen.