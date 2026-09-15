Vinicius, Mbappe y Konaté empañan el apoyo del Madrid a Ceuta

Los jugadores del Elche CF y del Real Madrid han saltado este martes por la noche al terreno de juego, en los prolegómenos del partido de la sexta jornada de LaLiga EA Sports que les enfrenta en el Martínez Valero, con una camiseta con el lema "Todos somos caballas", en un claro gesto de solidaridad con Ceuta.

Los jugadores de Elche CF y Real Madrid saltaron al césped con camisetas en apoyo a Ceuta. #LALIGAEASPORTS #LaCasaDelFútbol pic.twitter.com/vEUji3GbdP — Movistar Plus Deportes (@MPlusDeportes) September 15, 2026

La nota discordante la han puesto Vinícius, Mbappé y Konaté que han decidido no desplegar del todo la camiseta para que se lea con claridad del mensaje de apoyo. De hecho, en el momento de saludar al otro equipo ya se habían quitado la camiseta.

A pesar de esta salida de tono, la iniciativa ha sido recibida con aplausos por parte de la afición presente en el estadio y ha convertido la previa del partido en un mensaje de apoyo a la ciudad autónoma y a sus habitantes, que viven una situación de máxima tensión desde hace un mes y medio tras la invasión por parte de inmigrantes marroquíes a finales del pasado mes de julio.

El gesto en este Elche-Real Madrid se produce después de que Ez Abde, futbolista del Real Betis, también luciera la camiseta "Todos somos caballas" al salir al terreno de juego en los prolegómenos del partido que su equipo ganó este martes al Villarreal en el Estadio de La Cerámica (1-2).

El gesto de Abde ha generado críticas desde Marruecos, pese al carácter solidario de la campaña.

Con esta imagen conjunta, el Elche y el Real Madrid trasladan su respaldo a Ceuta en una de las citas destacadas de la jornada de Liga.