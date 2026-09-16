Apoyo a Ceuta en el Metropolitano: pancarta y cánticos

Tras la polémica que se vivió en la previa del Elche-Real Madrid, donde Vinicius, Mbappé y Konaté se negaron a desplegar de manera completa la camiseta facilitada por la Asociación Valenciana de Empresarios y que el Madrid accedió a lucir en el Martínez Valero —al contrario de lo que hizo el Barcelona, que negó el ofrecimiento en el Ciudad de Valencia en el duelo ante el Levante—, había expectación por lo que ocurriría en los distintos estadios en la jornada de este miércoles.

🚨🚨| Vinicius and Mbappé 𝗥𝗘𝗙𝗨𝗦𝗘𝗗 𝗧𝗢 𝗪𝗘𝗔𝗥 the Ceuta support shirt before Real Madrid's game. Both kept the shirt folded walking out, then removed it before their teammates. pic.twitter.com/zBdS2ahK1m — Stake Football (@StakeFootball) September 15, 2026

Hay que apuntar que la iniciativa propuesta por la Asociación Valenciana de Empresarios, que preside Vicente Boluda —quien, por cierto, tiene negocios en Marruecos—, con esa camiseta de apoyo a Ceuta: "Todos somos caballas", solo se utiliza en los estadios de los equipos de la Comunidad Valenciana por los clubes que juegan como local —Villarreal, Valencia, Levante y Elche— y los rivales de turno que acceden a dicha propuesta. No es algo organizado por LaLiga.

En el Metropolitano no hubo rastro de camiseta alguna. Lo que sí se pudo ver en la previa del Atlético de Madrid-Osasuna fue una pancarta en la que se podía leer "Todos somos Ceuta", junto a la que posaron los jugadores de ambos equipos.

También se pudieron escuchar los cánticos: "Viva España, Ceuta no se vende, España se defiende".