¿Dónde ver el Barcelona-Racing?

El FC Barcelona afronta este miércoles una nueva jornada de LaLiga EA Sports con la visita del Racing de Santander al Spotify Camp Nou. El encuentro corresponde a la sexta jornada de la competición y llega en un momento de máxima exigencia para ambos equipos, aunque con objetivos diferentes.

El conjunto dirigido por Hansi Flick llega al partido como líder de LaLiga y con un pleno de cinco victorias en las cinco primeras jornadas. El Barça suma 15 puntos y ha comenzado el campeonato con un elevado ritmo goleador: 21 tantos a favor y solamente cuatro en contra. El equipo azulgrana viene además de imponerse al Levante por 2-4 en su último compromiso liguero.

El Barcelona también afronta el encuentro después de su estreno europeo ante el Feyenoord, al que derrotó por 5-1. El objetivo del equipo de Flick pasa ahora por mantener su dinámica en el campeonato doméstico y sumar una nueva victoria delante de su afición.

El Racing, por su parte, llega al Camp Nou después de conseguir una importante victoria por 2-1 ante el Alavés en El Sardinero. El conjunto cántabro, recién ascendido a Primera, suma siete puntos después de cinco jornadas, con dos victorias, un empate y dos derrotas, y ocupa actualmente la zona media de la clasificación.

El equipo dirigido por José Alberto afronta así uno de los desplazamientos más exigentes de la temporada. El técnico racinguista ha asegurado que su equipo será "valiente" y reconocible en el Camp Nou, aunque también ha destacado la necesidad de mantener la concentración ante un Barcelona especialmente peligroso tras la pérdida de balón.

Un duelo con objetivos muy diferentes

El encuentro permitirá comprobar también hasta dónde puede competir el Racing ante uno de los grandes favoritos al título. El conjunto cántabro regresa esta temporada a la máxima categoría y está intentando consolidarse después de su ascenso.

El Barcelona, mientras tanto, busca mantener su trayectoria perfecta. Cinco victorias consecutivas le han colocado en lo más alto de la clasificación y una nueva victoria permitiría al conjunto azulgrana alcanzar los 18 puntos de 18 posibles.

Flick tendrá que gestionar además algunas bajas. Frenkie de Jong y Roony Bardghji no estarán disponibles por lesión, mientras que Gerard Martín y Bisiwu son duda. En el Racing, André Almeida se perderá el encuentro por sanción, mientras que Simon Eriksson y Andrés Martín tampoco estarán disponibles.

El partido también supone el regreso del Racing al Spotify Camp Nou en un encuentro oficial de Primera División. El conjunto cántabro no consigue ganar en Barcelona desde 1983.

Horario y dónde ver

El Barcelona-Racing se disputa este miércoles 16 de septiembre a las 21:30 horas, en el Spotify Camp Nou. El encuentro corresponde a la sexta jornada de LaLiga EA Sports.

Los aficionados podrán seguir el partido en directo a través de la DAZN LaLiga y LaLiga TV Bar. También estará disponible online mediante web de Libertad Digital y DAZN, mientras que diferentes medios ofrecerán el minuto a minuto y toda la información del encuentro.