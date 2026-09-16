El Atlético se da un festín antes del derbi

El Atlético de Madrid se ha dado un festín a costa de Osasuna (4-0) y llega lanzado al derbi del próximo fin de semana. El conjunto de Diego Pablo Simeone encadenó este miércoles su segunda victoria consecutiva, después del 0-3 en Anoeta, y lo hizo con una goleada incontestable que le permite instalarse en la zona alta de LaLiga con 13 puntos. Jonathan David, Kang-in Lee, Robin Le Normand y Álex Baena pusieron los goles a una noche redonda en el Riyadh Air Metropolitano.

El Atlético salió como si el derbi ya estuviera en el horizonte y hubiera que llegar a él con los deberes hechos. Desde el primer minuto se adueñó de la pelota, pisó campo contrario y comenzó a cargar el área de Aitor Fernández. Grimaldo fue el primero en avisar con una internada por la izquierda, aunque su centro raso no encontró rematador. Poco después, Kang-in Lee puso un balón medido al segundo palo y Lookman cabeceó por encima del larguero.

Osasuna tuvo su oportunidad para recordar que también había venido a jugar. Raúl Moro encontró a Raúl García de Haro y éste se plantó ante Oblak, que salió con rapidez para abortar la ocasión. Fue, sin embargo, un espejismo. El Atlético había decidido mandar y no tardó demasiado en convertir su dominio en goles.

Jonathan David abre la lata

El 1-0 llegó en el minuto 24 y tuvo como protagonista a un Grimaldo desatado. El lateral recibió fuera del área, combinó con Johnny Cardoso y se lanzó al espacio como si aquello no fuera una noche de miércoles sino una final. Cardoso le devolvió el balón con un toque picado y Grimaldo, convertido por momentos en extremo, puso un pase raso hacia el punto de penalti.

Allí apareció Jonathan David. El canadiense remató al primer toque y Aitor Fernández respondió con una gran parada. El problema para Osasuna fue que el rechace cayó otra vez en los dominios del delantero, que controló con el pecho y esta vez no perdonó.

El gol encendió todavía más al Atlético. Baena, Kang-in y el propio Jonathan David comenzaron a encontrar espacios con una facilidad preocupante para los rojillos. El segundo estuvo cerca en varias ocasiones, especialmente en una acción de Kang-in tras asistencia del canadiense que se marchó demasiado cruzada.

Osasuna incluso llegó a marcar, pero el tanto no subió al marcador. Un centro desde la izquierda terminó con Iñigo Arguibide batiendo a Oblak con un potente derechazo, pero Hernández Maeso señaló falta de Lucas Torró sobre Le Normand en la acción previa. Protestaron los navarros, con Luis Miguel Ramis al frente, pero el Atlético se marchó al descanso con ventaja.

💥 2 X 1 en '𝐒𝐞𝐠𝐮𝐫𝐨𝐬 𝐀𝐢𝐭𝐨𝐫 𝐅𝐞𝐫𝐧𝐚́𝐧𝐝𝐞𝐳'. La doble parada antológica del portero del CA Osasuna que evitó el segundo gol del Atlético de Madrid antes del descanso.#LaCasaDelFútbol #LALIGAEASPORTS pic.twitter.com/vx7UHnVY2I — Movistar Plus Deportes (@MPlusDeportes) September 16, 2026

Kang-in pone tierra de por medio

Aitor Fernández estaba sosteniendo a Osasuna como podía. Nada más comenzar la segunda mitad volvió a intervenir ante un disparo lejano de Baena. Pero el muro terminó cayendo en el minuto 54.

La jugada fue una demostración del buen entendimiento entre los futbolistas ofensivos del Atlético. Lookman y Baena combinaron, Jonathan David abrió el juego hacia la derecha y allí apareció Kang-in Lee. El surcoreano controló y definió raso con la diestra para hacer el 2-0.

Ramis intentó cambiar el partido con una triple sustitución. No funcionó. El Atlético ya tenía el encuentro donde quería y, además, encontraba espacios cada vez mayores.

El tercero llegó en el 63'. Córner para los rojiblancos después de un disparo lejano del Cuti Romero que Aitor Fernández había rozado con la punta de los dedos. Baena puso el balón en el área y, tras varios rechaces, Le Normand apareció para revolverse y soltar un derechazo a quemarropa. 3-0 y partido sentenciado.

Baena pone la guinda

Quedaba todavía el cuarto. Y llegó con Osasuna completamente descompuesto. Johnny Cardoso filtró un pase magnífico para la carrera de Baena, que ganó la espalda de la defensa, entró en el área y, sin necesidad de adornos, disparó de primeras para batir a un Aitor Fernández que ya estaba vendido.

El Atlético pudo incluso aumentar todavía más la cuenta, pero decidió levantar el pie en el tramo final. Simeone empezó a administrar esfuerzos pensando en lo que viene y el equipo rojiblanco cerró la noche sin pasar ningún apuro.

Cuatro goles, cuatro goleadores distintos y cero goles encajados. Una tarjeta de presentación contundente antes de enfrentarse al Real Madrid.

El Atlético suma ya 13 puntos y encadena dos triunfos convincentes después de haber goleado también a la Real Sociedad en San Sebastián. Osasuna, por su parte, se queda con siete puntos y deberá reaccionar para no mirar demasiado tiempo hacia la zona peligrosa. Pero la noche era rojiblanca. El Atlético quería llegar al derbi con velocidad de crucero y salió del Metropolitano con el depósito lleno. Osasuna pagó los platos rotos. El Real Madrid ya está avisado.

Ficha técnica

Atlético de Madrid, 4: Oblak; Llorente, Cuti Romero (Arnau Ortíz m.67), Le Normand, Grimaldo (Hancko m.82); Cardoso (Hjulmnad m. 82), Koke; Kang in Lee, Baena, Lookman (Pubill min. 67); Jonathan David (Giuliano min.67)

CA Osasuna, 0: Aitor Fernández; Arguibide (Moncayola min. 70), Yeboah, Boyomo, Unai Santos, Abel Bretones; Dubasin (Kike Barja m. 59), Lucas Torró, Asier Osambela (Del Castillo min. 74), Raúl Moro (Rubén García m. 59); Raúl García (Budimir m. 59)

Goles: 1-0: m.24, Jonathan David. 2-0: min. 54, Kang In Lee. 3-0: m. 63, Le Normand. 4-0: min 81, Baena

Árbitro: Francisco Hernández (C. Extremeño). Enseñó tarjeta amarilla a Lookman (min. 50)

Incidencias: Partido de la sexta jornada de LaLiga EASports, disputado en el estadio Metropolitano de Madrid ante 60.869 espectadores