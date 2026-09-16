El Barça vuelve a gustarse con otra lluvia de goles

El Barça juega, marca, golea y vuelve a empezar. Da igual que llueva sobre Barcelona o que el cielo amenace con convertir el Camp Nou en una piscina. El equipo de Hansi Flick sigue con la escopeta cargada y este miércoles ha encontrado otro festival de goles ante el Racing de Santander (7-2), en una noche en la que el fútbol estuvo acompañado por relámpagos, lluvia y una tormenta que, al menos para los visitantes, acabó siendo también deportiva. Raphinha, con un hat-trick —dos tantos de penalti—, encabezó la fiesta, secundado por Cancelo, Villalibre en propia puerta, Gabriel Jesus y Lamine Yamal.

Ni siquiera la alerta de Protección Civil por riesgo de inundaciones consiguió aguar la fiesta azulgrana. Los relámpagos acompañaron al Barça durante la primera parte y la lluvia arreció después del descanso, pero el equipo de Flick siguió a lo suyo: presión, robo, velocidad y disparo. Siete partidos oficiales esta temporada, siete victorias y 33 goles marcados por sólo siete encajados. El Barcelona no sólo mantiene el pleno, sino que firma el mejor arranque de su historia entre todas las competiciones y se mantiene al frente de LaLiga. El Racing, que regresaba al Camp Nou quince años después, se llevó siete goles de recuerdo y la certeza de que aquella victoria de 1983 sigue siendo una reliquia para los cántabros.

Cancelo vuelve y empieza la fiesta

Flick agitó el equipo después de una semana de tres partidos y dio entrada a Christensen, Cancelo, Olmo y Adeyemi. José Alberto hizo todavía más cambios, ocho en total, pero las rotaciones no modificaron el guion. El Barça salió lanzado, con esa presión adelantada que convierte cada pérdida del rival en una ocasión de peligro y que obligó al Racing a jugar durante muchos minutos con el agua al cuello. Los cántabros querían ser valientes, como había anunciado su entrenador, pero apenas podían encadenar varios pases antes de que apareciera una camiseta azulgrana para robar el balón.

CANCELO: CORAZÓN CULÉ 💙❤️ Primer gol (y es golazo) de Joao tras volver al Barça#LALIGAenDAZN ⚽ pic.twitter.com/TzVLMiN5KU — DAZN España (@DAZN_ES) September 16, 2026

A los ocho minutos llegó el primer aviso serio y también el primer gol. Cancelo, que estrenaba titularidad en LaLiga después de la irrupción del joven Xavi Espart, recibió en la frontal con tiempo suficiente para pensar y soltó un zurdazo que golpeó en el larguero antes de acabar en la red. Un cañonazo para abrir la lata y una declaración de intenciones del portugués, que regresaba al once con ganas de reivindicarse. El Racing intentó responder y estirarse sobre el césped, pero cada pérdida era una invitación al Barcelona para volver a correr hacia la portería de Agirrezabala, obligado a emplearse a fondo para evitar una goleada temprana.

El guardameta cántabro sostuvo a los suyos todo lo que pudo, aunque terminó sucumbiendo desde los once metros. Pedro Felipe pisó dentro del área a Raphinha cuando el brasileño ya encaraba la portería después de un magnífico pase filtrado por Pedri. Penalti y gol del extremo, que engañó a Agirrezabala para poner el 2-0 en el minuto 25. El Racing encontró una inesperada vía de escape poco después, cuando Maguette aprovechó una desconexión azulgrana en la frontal para recortar distancias, pero la alegría duró lo mismo que tarda el Barça en volver a poner el balón en circulación.

La reacción fue inmediata. Un disparo lejano de Cancelo se encontró con el cuerpo de Villalibre y el desvío acabó convirtiéndose en el 3-1. Y justo antes del descanso llegó el cuarto, obra de nuevo de Raphinha, en una jugada que resumió a la perfección la superioridad azulgrana: Rodri recuperó en la medular, Adeyemi apareció en la mediapunta, dejó el balón de tacón para Olmo y su movimiento arrastró a la defensa para permitir que Raphinha recibiera en ventaja y batiera al portero con un disparo raso. Agirrezabala todavía tuvo tiempo de detener un penalti a Lamine Yamal, provocado por otra acción de Adeyemi, antes de que el Barça se marchara al vestuario con un contundente 4-1.

🧤 ¡Agirrezabala le para el penalti a Lamine Yamal! 💥#LALIGAenDAZN ⚽ pic.twitter.com/orrtL4pccf — DAZN España (@DAZN_ES) September 16, 2026

El Racing intenta rebelarse y el Barça responde

La segunda mitad comenzó con una novedad importante en la portería azulgrana. Joan Garcia fue sustituido por precaución y Szczesny ocupó su lugar, mientras el Racing intentaba agarrarse a cualquier posibilidad de volver al partido. Arana disparó fuera en una ocasión clarísima y Lamine Yamal estrelló un balón contra el palo, pero el ritmo del encuentro comenzó a bajar después del vendaval de la primera parte. Parecía que el partido podía entrar en una fase de calma, hasta que Szczesny decidió añadir algo de suspense a la noche.

El guardameta polaco se hizo un lío con el balón dentro del área y Zabiri, recién incorporado, aprovechó el regalo para marcar el 4-2 en el minuto 65. El Racing volvía a tener motivos para creer, pero el Barça respondió como suelen hacerlo los equipos que se sienten cómodos en el intercambio de golpes: atacando otra vez. Apenas dos minutos después, Adeyemi volvió a aparecer en el área y provocó un nuevo penalti, esta vez por falta de Iker Luque. Raphinha volvió a asumir la responsabilidad, volvió a engañar a Agirrezabala y completó su triplete. 5-2 y asunto prácticamente liquidado.

El Racing había conseguido marcar dos veces, pero cada intento de rebelión encontraba una respuesta azulgrana. La diferencia estaba precisamente ahí: los cántabros necesitaban casi una hazaña para acercarse al Barça y el conjunto de Flick parecía necesitar apenas un par de acelerones para volver a abrir una brecha considerable. Con el partido ya decidido, el técnico alemán empezó a pensar también en el calendario y en el desgaste de sus futbolistas antes del parón internacional.

Gabriel Jesus y Lamine ponen la guinda

Flick aprovechó los últimos minutos para repartir esfuerzos y hacer debutar a Balde esta temporada, pero ni siquiera con el partido resuelto el Barcelona quiso levantar definitivamente el pie del acelerador. Gabriel Jesus, recién incorporado, tardó exactamente una intervención en dejar su firma en el encuentro. El brasileño recibió y marcó el 6-2 en el minuto 79, ampliando una cuenta goleadora que empieza a ser difícil de seguir para sus rivales.

El último capítulo correspondió a Lamine Yamal, que después de haber estrellado un balón en el palo y fallado un penalti encontró finalmente su premio. En el minuto 89, Adeyemi volvió a ejercer de asistente y el joven atacante culminó la jugada para poner el definitivo 7-2. Otra goleada, otra lluvia de goles y otra noche de escopeta cargada en el Camp Nou.

El baile de Lamine Yamal tras marcar el 7-2 #LALIGAenDAZN ⚽ pic.twitter.com/cat8kzUo1O — DAZN España (@DAZN_ES) September 16, 2026

El Barça suma ya siete victorias en siete partidos oficiales, 33 goles a favor y sólo siete en contra. Un arranque histórico que permite al equipo de Flick seguir instalado en el liderato y que deja una sensación evidente: mientras haya pólvora, el Barcelona no parece tener ninguna intención de dejar de disparar.

Ficha técnica

FC Barcelona, 7: Joan Garcia (Szczesny, m.46); Eric, Christensen, Gerard Martín, Joao Cancelo (Balde, m.78); Rodrigo (Gavi, m.61), Pedri (Bernal, m.61); Lamine Yamal, Olmo, Adeyemi; y Raphinha (Gabriel Jesus, m.69)

Racing de Santander, 2: Manu Hernando, Pedro (Iker Luque, m.59), Facu (Salinas, m.86), Aaron; Prati; Canales, Maguette, Iñigo (Guliashvili, m.78); Villalibre (Vincente, m.59) y Arana (Zabiri, m.59).

Goles: 1-0, m.8: Cancelo. 2-0, m.25: Raphinha, de penalti. 2-1, m.30: Maguette. 3-1, m.36: Villalibre en propia puerta. 4-1, m.42: Raphinha. 4-2, m.65: Zabiri. 5-2, m.67: Raphinha, de penalti. 6-2, m.79: Gabriel Jesus. 7-2, m.89: Lamine Yamal

Árbitro: José Luis Munuera. Amonestó a Pedro Felpe (m.23), Zabiri (m.60), por parte del Racing; a Lamine Yamal (m.45+5), Adeyemi (m.60), Cancelo (m.69)

Incidencias: partido de la sexta jornada de LaLiga EA Sports disputado en el Spotify Camp Nou ante 50.568 espectadores. Antes del partido, Raphinha recibió el premio a mejor jugador de LaLiga del mes de agosto y Carles Naval fue homenajeado tras 40 años como delegado

