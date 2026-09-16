El escandaloso codazo a Huijsen que Gil Manzano y el VAR perdonaron

El partido entre el Elche y el Real Madrid dejó una de las acciones más controvertidas de la noche en el minuto 32. Con el conjunto blanco ya por delante en el marcador, Abiel Osorio protagonizó un fuerte choque con Dean Huijsen que terminó con el central madridista tendido sobre el césped y llevándose inmediatamente las manos al rostro.

La jugada se produjo al mismo tiempo que otra acción entre Cucurella y un jugador del Elche. El colegiado, Jesús Gil Manzano, señaló la falta cometida sobre el lateral madridista, pero no sancionó el contacto de Osorio sobre Huijsen. Tampoco mostró tarjeta al delantero del conjunto ilicitano.

Las imágenes de la repetición mostraron a Osorio alejándose de la trayectoria del balón en el momento del contacto con Dean Huijsen y extendiendo el brazo en una acción que terminó impactando en la cara del defensor. El internacional español cayó al suelo y tuvo que recuperarse antes de poder continuar con normalidad.

El codazo de Osorio a Huijsen es roja y 4 partidos de sanción Gil Manzano ni sacó amarilla, el VAR no intervino y posteriormente marcó el primer gol del Elche Para ganar esta Liga hay que hacer algo sobrenatural

pic.twitter.com/Yp9c54LReZ — (fan) LOCOS REAL MADRID (@LocosRealMadrid) September 15, 2026

Una acción que tampoco revisó el VAR

La decisión arbitral cobró todavía más relevancia al comprobarse que la acción no fue revisada posteriormente por el VAR. González Francés se encontraba en la sala VOR durante el encuentro, pero no llamó a Gil Manzano para que acudiera al monitor a revisar el incidente.

El hecho de que la jugada no terminara siquiera con una tarjeta amarilla generó debate durante el encuentro y volvió a poner el foco sobre el criterio arbitral en este tipo de acciones. En especial, por tratarse de un golpe en la cara y por la aparente ausencia de disputa directa por el balón en el momento del contacto.

Recordemos que la valoración de una acción de este tipo depende de elementos como la intensidad del golpe, el movimiento del jugador y la consideración arbitral sobre si existe una conducta sancionable con tarjeta. En cualquier caso, en Elche la jugada quedó sin sanción disciplinaria.

La polémica no tardó ya que hay aficionados que consideran que el contacto debía haber tenido una consecuencia disciplinaria mayor, mientras que otros centraron sus críticas en la ausencia de intervención del VAR. La repetición desde distintos ángulos contribuyó a aumentar el debate sobre la decisión tomada durante el encuentro.

La acción, además, adquirió especial relevancia por lo sucedido posteriormente con Osorio. El delantero del Elche acabaría marcando en la segunda parte el gol que permitió a su equipo acercarse en el marcador. Más tarde, Fer Niño establecería el empate, después de que el Real Madrid hubiera llegado a ponerse 0-2.

Finalmente, Carlos Espí anotó el tercer tanto madridista, dando al conjunto dirigido por José Mourinho una victoria por 2-3 en el Martínez Valero.

El encuentro, por tanto, tuvo varios focos de atención, pero el codazo a Huijsen quedó como una de las imágenes más discutidas de la noche. El árbitro decidió no sancionar la acción y desde la sala VOR tampoco se consideró necesario enviar a Gil Manzano al monitor.

Más allá de la interpretación disciplinaria de la jugada, el incidente dejó una consecuencia clara: Osorio continuó sobre el terreno de juego y terminó siendo protagonista del partido con un gol. Una circunstancia que hizo que la decisión adoptada en el minuto 32 volviera a estar presente durante buena parte de la segunda mitad.