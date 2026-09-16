El Rayo-Espanyol registra una de las peores entradas de la historia de la Liga

El fútbol profesional presume de audiencias millonarias, derechos televisivos estratosféricos y estadios convertidos en templos del espectáculo. Y luego está Butarque. El Rayo Vallecano cerró este martes su exilio como local en el estadio del Leganés con una imagen difícil de digerir: apenas 3.742 espectadores para asistir al partido contra el Espanyol (2-1). Ni siquiera un tercio de las localidades disponibles. Sencillamente, la grada estaba en huelga.

No fue una cuestión de percepción ni de una fotografía especialmente tramposa. El dato oficial de asistencia fue de 3.742 personas en un recinto con capacidad para unos 14.422 espectadores. Es, además, la peor entrada de los tres partidos que el Rayo ha disputado esta temporada en Butarque: 4.280 aficionados acudieron frente al Alavés y 4.529 contra el Racing de Santander. Ante el Espanyol se bajó todavía otro escalón más, como denuncia el usuario @AmaroJonay en su cuenta de la red social X.

🚨 LA PEOR ENTRADA DE LA HISTORIA DE LA LIGA. 🏟️ 3.742 espectadores en Butarque en una imagen pobre. De 14.422 que tiene de capacidad este campo. 😳 Los fondos VACÍOS. ⚡ El Rayismo RESPONDE. 🐦 Gracias a los pericos por no llenar el campo. GRACIAS #RayoEspanyol pic.twitter.com/aqWQTnG5J4 — Jonay Amaro (@AmaroJonay) September 15, 2026

Y hay un dato que retrata todavía mejor el despropósito: las tres visitas del Rayo a Butarque sumaron 12.551 espectadores, menos de los que caben en una sola jornada en Vallecas, cuya capacidad ronda los 14.700 asientos. En un fútbol que vende la experiencia del estadio como uno de sus grandes activos, resulta prácticamente imposible encontrar mejor metáfora del divorcio entre un equipo y su casa provisional.

Un boicot que no necesitó pancartas

La explicación no hay que buscarla únicamente en que el partido se jugara un martes a las siete de la tarde. La afición del Rayo había recibido el encuentro con un llamamiento expreso de sus peñas: "No retires tu entrada". El objetivo era protestar por la situación del equipo, obligado a jugar lejos de Vallecas, y por la gestión de la directiva franjirroja que encabeza el presidente Raúl Martín Presa.

El resultado fue exactamente el que perseguía el boicot: un Butarque semivacío. Y eso que el Rayo había puesto a disposición de sus abonados entradas para el encuentro. El problema es que la confirmación de que el partido se disputaría allí llegó con muy poco margen: los abonados dispusieron de menos de 12 horas para retirar sus localidades, mientras que el encuentro había sido declarado de alto riesgo y la gestión de las entradas estuvo rodeada de bastante incertidumbre hasta el último momento.

La película del esperpento tuvo incluso un capítulo reservado para los aficionados del Espanyol. Primero se comunicó que no habría entradas para los seguidores visitantes y el club catalán llegó a recomendar a sus aficionados que no viajaran. Finalmente sí se habilitó la venta, pero las localidades disponibles eran fundamentalmente experiencias VIP, con precios que rondaron entre los 60 y los 100 euros, catering y hasta butacas acolchadas. El fútbol popular, mientras tanto, contemplaba el espectáculo desde los bares.

Un exilio que ya parece una condena

El Rayo de momento sigue sin jugar en Vallecas por la situación del estadio, aunque volverá para disputar el partido de la octava jornada de LaLiga EA Sports el sábado 10 de octubre frente al Athletic Club. El pasado lunes, la Comunidad de Madrid decidió levantar el cierre del Estadio de Vallecas, pero mientras tanto mantiene el proceso abierto contra el club franjirrojo después de los problemas detectados en el recinto. El consejero de Cultura, Turismo y Deporte, Mariano de Paco, firmó la orden que deja sin efecto la medida cautelar adoptada el pasado 27 de julio. La resolución tenía efecto inmediato y llega después de que la Dirección General de Deportes haya remitido los informes preceptivos tras estudiar la segunda auditoría, elaborada por Instalaciones Cedial, la misma empresa responsable del primer informe.

Mientras tanto, el club ha tenido que hacer las maletas y marcharse a Leganés. El resultado deportivo no ha sido malo: el Rayo ha ganado sus dos últimos partidos como local en Butarque, aunque el resultado social es otra historia. El estadio vacío, los cánticos contra Presa y la movilización de las peñas dibujan un escenario que va mucho más allá de un simple problema de aforo.

Porque el Rayo podrá ganar partidos en Butarque, pero el equipo no vive allí. Y 3.742 espectadores son una forma bastante contundente de decirlo. Vallecas no es solamente un estadio: es parte de la identidad del club. Sacar al Rayo de su barrio ya era un problema; conseguir que su propia afición prefiera quedarse en casa antes que desplazarse a verlo es el síntoma de que el problema es bastante más profundo. Y así terminó el último capítulo del exilio a Butarque: 3.742 espectadores, lo que supone un 26% de la capacidad del estadio pepinero, pero sobre todo una imagen que debería hacer reflexionar, y mucho, a todos los que llevan años convirtiendo el fútbol en una televisión con césped alrededor.

Este dato de 3.742 solo se ha visto superado, a nivel negativo, por un partido disputado hace ya más de un cuarto de siglo. Según denuncia el usuario 'Junior Quédate' (@piti99_), sólo 1.800 espectadores acudieron a ver un Sevilla-Rayo Vallecano (2-3) disputado en el Estadio Francisco de la Hera (Almendralejo, Extremadura) el 19 de mayo del año 2000, en partido correspondiente a la 38ª jornada de la temporada 1999/2000.