La Peña Madridista de Ceuta estalla por el gesto de Vinícius, Mbappé y Konaté: "Es mejor que no se hubieran puesto nada"

La polémica por el gesto de Vinícius, Kylian Mbappé y Konaté con las camisetas de apoyo a Ceuta tendrá recorrido más allá del Martínez Valero. La Peña Madridista de Ceuta prepara una queja formal que remitirá al departamento de peñas del Real Madrid después de que los tres futbolistas ocultasen el lema "Todos somos caballas" antes del encuentro frente al Elche.

La agrupación, fundada en 1987 y formada por 120 socios, ha expresado su malestar por lo ocurrido. Su presidente, Miguel Ángel Montano, explica a El Confidencial que la reacción inicial entre los aficionados fue de incredulidad y lamenta especialmente el impacto del gesto entre los numerosos seguidores madridistas de la ciudad autónoma.

Para la peña, el problema no reside únicamente en que los jugadores decidiesen no sumarse públicamente al mensaje, sino en la manera de hacerlo. Montano sostiene que habría sido preferible que rechazasen vestir la camiseta antes que colocársela y esconder posteriormente el lema.

"Es mejor que no se hubieran puesto nada antes que ocultar el mensaje. Si te pones la camiseta y ocultas el lema, no sé qué se te puede estar pasando por la cabeza", afirma.

El malestar también se trasladó a la sede de la agrupación, donde una veintena de socios siguió el encuentro. Según relata su presidente al citado medio, algunos de los presentes protestaron contra la actuación de los futbolistas y les reprocharon lo que consideraban una falta de respeto hacia Ceuta.

La peña llevará ahora sus quejas hasta el club blanco. "Vamos a mandar un escrito al departamento de peñas del club. Todo esto está muy mal, nos han robado nuestra vida", anuncia Montano.

Jose Mari Gómez, otro de los socios, también critica lo sucedido y recuerda en declaraciones a El Confidencial que la iniciativa había surgido de un acuerdo entre el Elche y el Real Madrid. A su juicio, si alguno de los jugadores no quería respaldar el mensaje, habría sido preferible que no hubiese vestido la camiseta.

Los miembros de la agrupación rechazan además cualquier interpretación política de la iniciativa y sostienen que su finalidad era exclusivamente mostrar solidaridad con Ceuta. "No era en defensa de nadie, era en apoyo. No hay racismo, no hay política, solo hay apoyo a Ceuta y a los caballas", defiende Montano.

Pese al enfado, la polémica también ha tenido un efecto inesperado. Algunos miembros de la peña consideran que la decisión de los tres futbolistas ha contribuido indirectamente a aumentar la repercusión del mensaje y a poner el foco sobre la situación que atraviesa la ciudad.

Preocupación por la situación de Ceuta

El episodio se produce en un momento especialmente delicado para la ciudad autónoma por la entrada irregular de miles de personas. Montano traslada a El Confidencial la preocupación existente entre algunos vecinos ante la posibilidad de que vuelva a repetirse una situación similar y asegura que esa inquietud también se percibe en las calles, especialmente durante la noche.

La situación habría repercutido incluso en la asistencia a la sede madridista. Jose Mari Gómez calcula que unas 20 personas acudieron a seguir el último encuentro, frente a las 30 o 35 que acostumbraban a reunirse en temporadas anteriores, y relaciona este descenso con las circunstancias que atraviesa la ciudad, especialmente entre mujeres y personas mayores.

En este contexto, Pirri, presidente honorífico del Real Madrid y natural de Ceuta, también ha mostrado públicamente su respaldo a la ciudad autónoma. El histórico futbolista trasladó a finales de mes su cariño y apoyo a Ceuta y a sus habitantes.

La AD Ceuta evita valorar a los jugadores

La AD Ceuta FC ha optado por mantenerse al margen de las críticas dirigidas contra Vinícius, Mbappé y Konaté. El club recalca que la iniciativa tenía un carácter social y rechaza que deba interpretarse como una reivindicación política.

"Se trata de una causa social y de solidaridad, no de una reivindicación política. Evidentemente, cada persona tiene derecho a empatizar o no con ella, y desde el club no vamos a entrar en valoraciones al respecto", explica Teresa López, responsable de prensa de la AD Ceuta FC, en declaraciones a El Confidencial.

Desde la entidad agradecen las muestras de respaldo recibidas y destacan la capacidad del fútbol para dar visibilidad a situaciones que trascienden lo deportivo. El club considera especialmente valiosos los gestos de solidaridad que han llegado desde otros equipos y jugadores durante los últimos días.