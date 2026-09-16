La propuesta de Gil Marín para frenar la locura del calendario: un límite de partidos para cada jugador

Miguel Ángel Gil Marín quiere poner freno a la trituradora en la que se ha convertido el calendario del fútbol. El consejero delegado del Atlético de Madrid y vicepresidente de LaLiga ha planteado una medida concreta para proteger la salud de los futbolistas ante la incesante acumulación de partidos: que ningún jugador pueda disputar todos los encuentros de la Liga y que, de los 38, tenga limitado su concurso a 31 ó 32.

La propuesta la realizó Gil este miércoles durante un encuentro del World Football Summit, celebrado en Madrid, en el que compartió mesa con Javier Gómez, director general corporativo de LaLiga, y Maheta Molango, presidente del sindicato de futbolistas en Inglaterra. Gil Marín puso el foco directamente en el creciente número de partidos y en la pugna por el control del calendario entre clubes, ligas y organismos internacionales.

"La UEFA y la FIFA quieren más partidos porque da más dinero y más poder", afirmó el dirigente rojiblanco, que reclamó encontrar un punto de equilibrio entre las necesidades económicas de la industria y la protección del deportista. Más partidos significan más ingresos, pero también más carga para unos futbolistas cuyo calendario ya apenas deja huecos libres.

"Que el entrenador se busque la vida"

Gil Marín fue incluso más allá y puso sobre la mesa un mecanismo concreto. "Yo propongo siempre en UEFA limitar el número de partidos en Liga a un futbolista", explicó. Su idea consiste en que cada jugador tenga un número máximo de encuentros disponibles: "Que un entrenador le diga: mira, de los 38 de Liga tú tienes este jugador disponible 31 ó 32, y que él se busque la vida para saber que tiene esa limitación de partidos".

El objetivo sería trasladar al entrenador la obligación de gestionar los minutos y evitar que los futbolistas más utilizados terminen disputando prácticamente todos los encuentros de una temporada, a los que hay que sumar Champions, Copa, competiciones europeas, partidos de selecciones y, cada vez más, nuevos torneos internacionales.

La propuesta llega en un momento en el que el calendario del fútbol profesional vive una auténtica inflación de partidos. La ampliación de las competiciones europeas y el nuevo Mundial de Clubes se han añadido a unas temporadas que ya estaban cargadas, mientras UEFA y FIFA continúan defendiendo nuevos formatos y mayores ingresos comerciales.

Dinero, poder y un calendario sin huecos

Gil Marín identifica precisamente ahí uno de los grandes problemas de la actual estructura del fútbol. A su juicio, los organismos internacionales tienen incentivos para aumentar el número de encuentros porque cada nueva competición supone más derechos audiovisuales, patrocinadores e ingresos.

"UEFA y FIFA quieren más partidos porque da más dinero y más poder, y el poder te consolida y te garantiza la perpetuidad", sostuvo. Frente a esa dinámica, reclamó "un punto de equilibrio" que considera "esencial, sobre todo, para los clubes grandes".

El dirigente rojiblanco también situó el debate en el terreno de la gobernanza. "La gobernanza es esencial, porque depende de quién está al frente de las instituciones se respetarán más o menos los valores del fútbol", señaló, después de destacar que Javier Tebas defiende, desde LaLiga, la búsqueda de equilibrios entre los clubes grandes y pequeños, mientras Aleksander Ceferin representa a la UEFA.

No se trata, por tanto, de reclamar simplemente menos fútbol. La cuestión que plantea Gil Marín es cuánto fútbol puede soportar un futbolista sin convertir el calendario en una amenaza para su rendimiento y su salud.

El Atlético, 14 años seguidos en la Champions

Gil Marín aprovechó además su intervención para hacer balance de la evolución del Atlético de Madrid durante los últimos años. El dirigente destacó el crecimiento económico experimentado por el club y atribuyó parte de ese salto a la profesionalización de LaLiga y al crecimiento general del sector.

"Por muy buen trabajo que yo haya hecho junto a mi equipo, sin el crecimiento del sector, sin la regulación que implantó LaLiga hubiera sido impensable que nosotros hubiéramos llegado a superar los 500 millones de euros de facturación o la valoración actual de más de 2.000 millones de euros", afirmó.

El dirigente rojiblanco también sacó pecho de la trayectoria deportiva del Atlético. "Ser uno de estos seis privilegiados que de manera consecutiva sin una sola excepción han jugado 14 años consecutivos la primera fase de la Champions es para sentirnos más que orgullosos", señaló.

En su opinión, el fútbol español ha experimentado una transformación radical en la última década. "El fútbol se ha profesionalizado por completo", aseguró, recordando una etapa en la que la gestión de los clubes tenía un carácter mucho más amateur.

LaLiga presume de crecimiento global

Javier Gómez, por su parte, puso cifras a esa transformación. El director general corporativo de LaLiga destacó que desde la temporada 2015-16 los ingresos audiovisuales de la competición han aumentado un 70%, al tiempo que también han crecido los ingresos comerciales, la asistencia a los estadios y el número de seguidores en redes sociales.

La expansión también se ha producido dentro de la propia estructura de LaLiga. Gómez recordó que la organización ha pasado de contar con 84 empleados a 589 en una década y que actualmente está presente en 161 países.

"Hace diez años estábamos hablando de una competición local con una ambición internacional, ese era el sueño. Hoy estamos hablando, sin ninguna duda, de una organización global", resumió.

Molango, que fue consejero delegado del Mallorca entre 2016 y 2020, aprovechó para bromear con Gómez, al que calificó como "el padre del fair play financiero del fútbol español". El dirigente del sindicato inglés defendió además algunas de las particularidades que explican el éxito de la Premier, entre ellas el idioma y la conexión directa entre los aficionados y sus jugadores.

El debate sobre cuánto fútbol cabe en una temporada

El representante sindical también se refirió al modelo económico del fútbol inglés y al debate sobre el control del gasto. Molango cuestionó la idea de imponer restricciones que impidan a los clubes gastar aquello que realmente pueden permitirse y defendió un principio similar al aplicado en España: gastar en función de la capacidad económica real.

Pero el asunto que amenaza con convertirse en uno de los grandes debates del fútbol europeo es otro: cuántos partidos puede jugar un futbolista antes de que el espectáculo empiece a devorarse a sí mismo.

La propuesta de Gil Marín tiene una particularidad: no pide necesariamente eliminar jornadas de la Liga ni reducir el número de clubes. Propone algo mucho más sencillo y, al mismo tiempo, bastante más incómodo: que los 38 partidos no estén disponibles para todos los futbolistas.

Treinta y uno o treinta y dos. El resto, descanso, rotaciones o grada.

Porque quizá el problema del fútbol moderno no sea que falten partidos. Quizá sea precisamente que ya no quedan fechas libres para que los futbolistas puedan respirar.