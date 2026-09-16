Suspendido el Levante-Athletic por las fuertes lluvias en Valencia

El partido que el Levante UD y el Athletic Club debían disputar este miércoles a las 21:30 en el Ciudad de Valencia, correspondiente a la sexta jornada de Laliga EA Sports 2026-2027, ha sido suspendido debido a la fuerte lluvia que ha azotado la capital del Turia durante toda la jornada.

La decisión se tomó después de las pertinentes comprobaciones realizadas por Laliga y el equipo arbitral, que determinaron que el estado del terreno de juego del estadio valenciano hacía imposible la disputa del encuentro con garantías.

"Tras las pertinentes comprobaciones por parte de Laliga y el equipo arbitral, se ha decidido suspender el partido Levante UD - Athletic por la climatología adversa en el Ciudad de Valencia", informó el Athletic Club a través de su cuenta oficial en X.

ℹ️ Tras las pertinentes comprobaciones por parte de @LaLiga y el equipo arbitral, se ha decidido suspender el partido #LevanteUDAthletic por la climatología adversa en el Ciutat de València ⛈️#AthleticClub 🦁 pic.twitter.com/W8oBOujb7Q — Athletic Club (@AthleticClub) September 16, 2026

El conjunto vasco acompañó su mensaje con un vídeo en el que se podía comprobar el preocupante estado del césped del estadio levantinista. El terreno de juego se encontraba prácticamente anegado en su totalidad, con grandes acumulaciones de agua que lo hacían impracticable a pocas horas del inicio previsto del partido.

El césped, completamente anegado

Las imágenes mostraban también importantes cantidades de agua acumuladas en la zona de acceso a los vestuarios, reflejo de la intensidad de las precipitaciones registradas en la capital valenciana durante el miércoles.

LaLiga confirmó posteriormente la suspensión del encuentro y explicó que la decisión correspondió al equipo arbitral ante la imposibilidad de disputar el partido debido a las condiciones meteorológicas.

"El Levante UD - Athletic Club, correspondiente a la jornada 6 de Laliga EA Sports, que se debía disputar hoy a las 21:30 ha sido suspendido por decisión arbitral debido a la imposibilidad de jugar por la tormenta. La fecha y hora del encuentro serán anunciadas próximamente", señaló la patronal.

De este modo, el Levante-Athletic se suma a la lista de encuentros que han tenido que ser aplazados por condiciones meteorológicas adversas. La nueva fecha y hora para la disputa del partido serán comunicadas próximamente por Laliga.