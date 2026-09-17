El caos de las alertas: por qué el Barça jugó con roja y el Levante paró con naranja

La decisión de suspender el Levante-Athletic pese a que en Valencia había una alerta naranja y de mantener el Barcelona-Racing con una alerta roja generó dudas entre los aficionados. Recordemos que ambos partidos se disputaban prácticamente a la misma hora y bajo condiciones meteorológicas adversas, pero las autoridades y los árbitros tomaron decisiones distintas.

La explicación más básica está en que el nivel de alerta no determina por sí solo el aplazamiento de un partido: la situación concreta en cada estadio y las decisiones de las autoridades competentes son las que marcan el procedimiento.

Eso explica por qué el Levante-Athletic fue aplazado en Valencia, mientras que el Barcelona-Racing se disputó en el Camp Nou.

De hecho, en Valencia, durante las horas previas al Levante-Athletic existía una alerta naranja, pero no se había decretado inicialmente una prohibición general para la práctica deportiva al aire libre. Por eso, ambos equipos pudieron desplazarse al Ciutat de València y realizar el calentamiento antes de que la situación cambiara.

🚨 El #LevanteUDAthletic, correspondiente a la jornada 6 de #LALIGAEASPORTS, que se debía disputar hoy a las 21:30h ha sido suspendido por decisión arbitral debido a la imposibilidad de jugar por la tormenta. 🕒 La fecha y hora del encuentro serán anunciados próximamente. pic.twitter.com/vTdjtbExq3 — Levante UD (@LevanteUD) September 16, 2026

La situación fue diferente cuando la lluvia se intensificó de forma considerable. El terreno de juego quedó afectado por el agua y las condiciones del estadio hicieron imposible disputar el encuentro con normalidad. Fue entonces cuando el árbitro, Alejandro Quintero González, tomó la decisión de suspenderlo.

El estado del campo fue determinante

La clave en Valencia estuvo, por tanto, en la evolución real de la tormenta. El hecho de que hubiera una alerta naranja no obligaba automáticamente a aplazar el encuentro, pero la tromba de agua que cayó poco antes del inicio cambió las circunstancias.

Los futbolistas llegaron incluso a completar parte del calentamiento, pero el estado del césped y de algunas zonas del estadio evidenció que no existían condiciones adecuadas para comenzar. El director deportivo del Levante, Héctor Rodas, explicó después que tanto el equipo local como el Athletic habían calentado, pero que sobre el terreno de juego se había comprobado que era "prácticamente imposible jugar".

La suspensión se produjo, por tanto, como consecuencia de las condiciones concretas que se estaban registrando en ese momento y no simplemente por el nivel de la alerta meteorológica.

En Barcelona había alerta roja, pero sin prohibición

La comparación con el Barcelona-Racing resulta especialmente llamativa porque en Barcelona sí se activó una alerta roja coincidiendo aproximadamente con la hora prevista para el comienzo del partido.

Sin embargo, Protección Civil de la Generalitat de Cataluña decidió no ordenar la suspensión. Juan Ramón Cabello, subdirector de Protección Civil, explicó que se trataba de un episodio de lluvias que podía afectar de manera desigual a distintas zonas de la ciudad y que se optó por mantener el encuentro extremando las recomendaciones de seguridad en los desplazamientos.

La valoración se realizó siguiendo la evolución de las precipitaciones junto con los servicios meteorológicos. Según explicó Cabello, no se consideró necesario prohibir las actividades al aire libre en la zona del estadio. El partido, finalmente, pudo desarrollarse con normalidad y terminó con victoria del Barcelona por 7-2.

La decisión final también corresponde al árbitro

Incluso cuando no existe una prohibición expresa de las autoridades, el árbitro mantiene la potestad de suspender un encuentro si considera que las condiciones no permiten disputar el partido con garantías.

Eso fue precisamente lo ocurrido en el Ciutat de València. Quintero comprobó sobre el terreno las consecuencias de la tromba de agua y determinó que el Levante-Athletic no podía comenzar. En Barcelona, en cambio, Munuera Montero consideró que las condiciones permitían jugar.

La diferencia, por tanto, no se encuentra en que una alerta naranja obligue a suspender y una roja no. El color de la alerta es un elemento dentro de una valoración más amplia, en la que entran la previsión meteorológica, la situación concreta en el lugar del partido, las posibles restricciones de las autoridades y las condiciones que observe el colegiado.

Un precedente reciente

No es la primera vez que un partido de LaLiga queda suspendido por una decisión de las autoridades ante un fenómeno meteorológico. La pasada temporada, el Tenerife-Deportivo fue aplazado después de que el Cabildo de Tenerife decretara la prohibición de practicar deporte al aire libre debido a los fuertes vientos.

El caso sirve para ilustrar el procedimiento: cuando la autoridad competente establece una prohibición, el fútbol debe detenerse. Cuando no existe esa prohibición, la decisión puede terminar dependiendo de las condiciones concretas que se presenten en el estadio y de la valoración del árbitro.

Así, alerta naranja no significa suspensión automática y alerta roja tampoco implica necesariamente que un partido tenga que aplazarse. Lo sucedido en Valencia y Barcelona responde a dos situaciones meteorológicas distintas y a dos decisiones tomadas atendiendo a las circunstancias concretas de cada encuentro.