La significativa defensa del seleccionador de Marruecos a Abde por el apoyo a Ceuta

El seleccionador del equipo marroquí Mohamed Ouahbi defendió este jueves al extremo marroquí Ez Abde, jugador del Real Betis, que recibió duras críticas en su país de origen tras lucir una camiseta de apoyo a Ceuta, y calificó su comportamiento de "un desliz".

Ouahbi se expresó en una rueda de prensa celebrada en Rabat con motivo de la presentación de la lista de 29 jugadores convocados, entre ellos Abde, para disputar los dos partidos eliminatorios ante Gabón y Lesoto de clasificación para la Copa Africana de Naciones.

"Abde, simplemente fue un desliz. Habló al respecto y publicó una breve declaración. Fue pura torpeza. Nadie puede arrebatarle su amor por Marruecos, ni su compromiso con la selección nacional y con Marruecos", señaló el técnico del país norafricano.

Ouahbi reiteró así su confianza en el futbolista y aseguró que, aunque "la política influye en el fútbol", él no quiere inmiscuirse en ella. "Intentamos mantenernos al margen", aseveró.

"Necesitamos encontrar las mejores soluciones para brindar orientación y prevención. Me pongo en su lugar (el de Abde): estaba ansioso por jugar su primer partido desde el Mundial, y le dan una camiseta en el vestuario… Para mí, el asunto está zanjado", afirmó.

La aparición del jugador junto a su equipo luciendo una camiseta con un mensaje de apoyo a Ceuta ha desatado una ola de críticas en redes y medios en Marruecos, después de que a finales del pasado julio miles de personas atravesaran de manera irregular las fronteras de la ciudad autónoma española, lo que ha generado una crisis migratoria.

Abde reaccionó a la polémica con un comunicado diciendo que su acción no tiene "un objetivo político o de desprecio" a su pueblo, el marroquí.

El seleccionador marroquí también se refirió a la polémica surgida después de que el internacional marroquí Sofyan Amrabat, centrocampista del Ajax de Ámsterdam, anunciara que no jugará con la selección mientras Ouahbi siga al frente del equipo.

El técnico afirmó que entiende el enfado del futbolista porque "no es fácil aceptar la llegada de jugadores jóvenes y el hecho de jugar menos", al tiempo que afirmó que las puertas del equipo están abiertas a todos pero no garantizadas a nadie.