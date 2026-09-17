Julián Álvarez, duda contra el tiempo para el derbi

Baja en los dos últimos partidos contra la Real Sociedad y Osasuna por una sobrecarga muscular sufrida el pasado sábado, Julián Alvarez insiste en su puesta a punto para el derbi del próximo domingo del Atlético de Madrid ante el Real Madrid en el Metropolitano, aún en duda para ese compromiso a tres días vista ya del duelo.

El pasado sábado, en la última prueba táctica de Diego Simeone, para la visita del pasado domingo en Anoeta, el atacante jugaba en el equipo titular, sintió una molestia muscular en el cuádriceps y debió retirarse al vestuario, a la espera de las pruebas y su evolución, finalmente fuera del choque por una sobrecarga que también lo dejó fuera ante Osasuna.

Dentro de su proceso de recuperación, no se ha entrenado con el grupo desde el pasado sábado cuando sufrió esas molestias. Por delante, realmente, sólo quedan dos sesiones con el equipo, una este viernes y otra el sábado, para comprobar su evolución y su recuperación para el partido del domingo, ya sea para jugar de inicio o como suplente.

"Si va a estar o no va a depender mucho de ese cuádriceps y sus sensaciones, porque, al final, sabemos qué es una sobrecarga… Él está entrenando, preparándose y dedicando mucho tiempo a preparar el partido, lo digo yo porque lo sé, y tiene especial ilusión para jugarlo y va a hacer todo lo posible para estar", repasó este miércoles, antes del choque ante Osasuna, Mateu Alemany, director de Fútbol Profesional Masculino del Atlético de Madrid, en declaraciones a Movistar, cuando fue preguntado por el atacante.

Es la duda del Atlético para el derbi. Si está en condiciones óptimas, podría ser titular, por la importancia que tiene en el conjunto rojiblanco y porque ya entró en juego de inicio hace una semana contra el Liverpool en Anfield. Está la alternativa de Jonathan David para jugar en su lugar o junto a él. Ya ha demostrado su nivel: dos goles en dos partidos. Uno ante la Real Sociedad y otro ante Osasuna, cuando dio además una asistencia.

Tres partidos aún sin gol

Julián Alvarez aún no ha marcado en este ejercicio. Tras la vorágine veraniega, por su traspaso inviable al Barcelona; la incorporación a la pretemporada del 10 de agosto por la final del Mundial 2026 y la indisposición que sufrió antes de la visita al Sevilla más la sobrecarga actual, el atacante argentino ha jugado tres de los siete encuentros de su equipo en este curso.

El primero fue el pasado 23 de agosto contra el Villarreal, cuando entró el campo en el minuto 66 entre la bronca de su afición; el segundo, el 5 de septiembre, cuando ingresó en el terreno en el 59 con un 2-0 en contra ante el Athletic Club; y el tercero y último hasta ahora, el miércoles de la semana pasada, con todo el choque ante el Liverpool.

Para el derbi el que no está todavía disponible es Alexander Sorloth, el otro delantero natural de la plantilla, aunque con diferentes características, por una lesión muscular sufrida hace un mes y medio y por la que se ha perdido cada uno de los siete partidos disputados de competición oficial más el derbi de este domingo.

"(Tiene) muchas ganas de volver. Sabe que necesitamos las características que él tiene, que no las tenemos en ningún futbolista", explicó Simeone la pasada semana, antes de medirse a la Real Sociedad en Anoeta.

El tercer lesionado es Pablo Barrios, probable baja para el derbi frente al Real Madrid. No jugó contra el conjunto donostiarra ni frente a Osasuna por una "lesión miofascial de bajo grado en la pierna derecha", sufrida hace ocho días contra el Liverpool en Anfield, en el partido de la primera jornada de la Liga de Campeones, en el que su equipo cayó por 2-1.

A la espera de la evolución de la sobrecarga de Julián Alvarez, que, si está disponible, volvería a jugar en el Metropolitano después de la bronca que le dirigió el público en el encuentro del pasado 23 de agosto frente al Villarreal por su deseo expreso de ser traspasado al Barcelona, el resto de efectivos, salvo Sorloth y Barrios, están previsiblemente disponibles para el partido, al que Simeone enfocará desde este viernes.

A las 11.00 horas de este viernes, tras la jornada de descanso de este jueves, está prevista la vuelta al trabajo del Atlético de Madrid, que apenas tendrá esa sesión más otra el sábado para preparar el compromiso de este domingo.