Luis Figo, Marcelo Vieira, Rivaldo y Javier Mascherano volverán a pisar el terreno de juego este miércoles en LaLiga FC27 Matchday, un partido de exhibición que reunirá en Nueva York a cuatro leyendas del fútbol internacional y creadores de contenido procedentes de España, Reino Unido, Brasil, Estados Unidos, Japón y Turquía, además de la región MENA.

El encuentro, organizado por LaLiga y EA Sports con motivo del lanzamiento mundial de EA Sports FC 27 y enmarcado en la alianza estratégica Transforming the Game entre ambas compañías, comenzará a partir de las 19:00 horas CET y podrá seguirse en directo a través de los entornos digitales de LaLiga.

Con esta cita, LaLiga lleva al terreno de juego una fórmula que ya ha demostrado su capacidad de conectar con audiencias globales: combinar el prestigio y la narrativa de sus leyendas con el alcance y la cercanía de los creadores que hoy marcan la conversación futbolística en redes sociales. El resultado es un partido que se juega tanto para el aficionado que sigue el fútbol desde el estadio como para el que lo vive a través de una pantalla, y que sitúa a LaLiga en el centro de la conversación global en uno de los momentos de mayor exposición mediática para EA Sports FC 27.

Los participantes se dividirán en dos equipos, Green Team y Coral Team, capitaneados respectivamente por Javier Mascherano y Marcelo Vieira. Leyendas y creadores internacionales competirán juntos en un partido de exhibición, arbitrado por David Suárez y Javi Bridge, que trasladará al terreno de juego la emoción y el componente competitivo de EA Sports FC 27.

El Green Team está compuesto por Javier Mascherano (capitán), Rivaldo, xBuyer, KSI, Ali Moussa, Taiyo Jr y Aycan Yanaç; y el Coral Team, por Marcelo Vieira (capitán), Luis Figo, Eric Buyer, Luva de Pedreiro, Marlon, Lucii y Melu Bertetti. Los árbitros serán David Suárez y Javi Bridge.

La retransmisión permitirá seguir en directo el desarrollo del encuentro, las interacciones entre sus protagonistas y sus momentos más destacados, acercando la experiencia a aficionados de distintos mercados a través de los entornos digitales de LaLiga.

El streaming se podrá seguir en este enlace y sumarse a la conversación en redes sociales mediante la etiqueta #FC27MATCHDAY.

"LaLiga FC27 Matchday refleja nuestra voluntad de crear experiencias que conecten el fútbol con las nuevas formas de entretenimiento. Esta cita es también un reflejo de la solidez de nuestra alianza estratégica con EA Sports, con la que llevamos años trabajando para transformar la experiencia del fútbol dentro y fuera del terreno de juego. Reunir en Nueva York a leyendas y creadores de diferentes regiones nos permitirá celebrar el lanzamiento de EA Sports FC 27 junto a una comunidad global que vive el fútbol tanto dentro como fuera del terreno de juego", señaló Jorge de la Vega, director general de Negocio de LaLiga.

Broche de FC 27 World Premier

El partido de exhibición será la activación de LaLiga dentro de FC 27 World Premier, el evento internacional organizado por EA Sports durante toda la jornada para celebrar el lanzamiento mundial de EA Sports FC 27.

La programación reunirá a figuras del fútbol, creadores de contenido, medios de comunicación y aficionados en una experiencia que combina la presentación del videojuego con activaciones en torno a él a lo largo del día. LaLiga FC27 Matchday pone el broche a esa jornada trasladando su universo competitivo al terreno de juego a partir de las 19:00 horas CET.

LaLiga FC27 Matchday forma parte de Transforming the Game, el propósito compartido por LaLiga y EA Sports para transformar la experiencia del fútbol mediante la innovación, el impacto social y la conexión con nuevas audiencias.

Esta alianza estratégica, que ya ha impulsado activaciones como Retro Matchday, amplía ahora su terreno de juego con formatos que unen el fútbol real y el universo digital. Con esta cita en Nueva York, EA Sports FC 27 extiende su experiencia más allá del videojuego y convierte el lanzamiento en un punto de encuentro entre talento futbolístico, creadores de contenido y aficionados de todo el mundo.