El Celta propondrá ampliar su capital en 10 millones para financiar el proyecto Celta360

La próxima Junta General de Accionistas del Celta de Vigo se perfila como una cita clave para asentar el futuro de las infraestructuras de la entidad gallega. Durante este encuentro, el Consejo de Administración propondrá una ampliación de capital que rondará los 10 millones de euros. Esta maniobra financiera tiene como objetivo principal sufragar las obras del ambicioso proyecto Celta360, una iniciativa estratégica con la que el club pretende transformar y modernizar de forma integral su actual ciudad deportiva, ubicada en el municipio de Mos, en la provincia de Pontevedra.

La ejecución de esta ampliación de capital se llevará a cabo mediante la emisión de nuevas acciones. Para proteger a su masa social, la directiva ha garantizado el derecho de suscripción preferente a los actuales accionistas. De este modo, quienes ya poseen participaciones en la entidad tendrán absoluta prioridad para acudir a la operación, lo que les permitirá mantener su peso específico dentro del club si así lo desean.

No obstante, la estructura de la operación deja una puerta abierta a la posible entrada de un nuevo inversor, aunque bajo unas condiciones muy estrictas. Esta incorporación externa quedará condicionada a que, una vez finalizado el mencionado periodo de preferencia, no se haya logrado suscribir la totalidad del capital ofertado. En cualquier escenario, la cúpula directiva ha asegurado que este nuevo socio tendría siempre un carácter minoritario, garantizando de forma fehaciente que no se alterará el actual control accionarial de la sociedad.

Para dotar a la institución de una mayor agilidad económica, el Consejo de Administración también solicitará a la Junta la posibilidad de delegar en este órgano la facultad de acordar nuevas ampliaciones. Si se aprueba, la directiva podrá ejecutar futuras inyecciones de capital con derecho de suscripción preferente durante los próximos tres años, siempre circunscritas a las necesidades de la actual ronda de financiación y dentro de los límites marcados por la legislación vigente.

El diseño de esta operación responde a una voluntad de combinar distintas fórmulas de financiación y aportación de capital. La meta de la entidad es contener de forma rigurosa el coste financiero, limitar al máximo el nivel de endeudamiento y preservar la sostenibilidad económica tanto del desarrollo del proyecto Celta360 como del propio funcionamiento ordinario de la institución deportiva.

Estos 10 millones de euros suponen apenas la piedra angular de una operación financiera global mucho más vasta, que podría alcanzar la cifra de 125 millones de euros, destinados íntegramente al desarrollo de la ciudad deportiva. En la actualidad, el proyecto se encuentra inmerso en su segunda fase de construcción y las previsiones del club apuntan a que las nuevas instalaciones entrarán en pleno funcionamiento a finales del verano de 2027.

Por último, la Asamblea del próximo 20 de octubre servirá para que la presidenta, Marian Mouriño, exponga las cuentas anuales. La directiva someterá a votación un presupuesto récord de 107,1 millones de euros para la temporada 2026-27, cifra que supone un incremento superior al millón de euros respecto al ejercicio anterior y que consolida la senda de crecimiento del equipo gallego.