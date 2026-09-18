Lisboa y Milán, heridas que no se cierran: el 89% de los atléticos siguen afectados por aquellas dos finales

El Riyahd Air Metropolitano vivirá este domingo (16:15 horas) el primer gran derbi de la temporada. El Atlético de Madrid recibe al Real Madrid. Día de cuentas pendientes en el feudo rojiblanco. Siempre las hay. Especialmente desde lo sucedido en dos fechas: el 24 de mayo de 2014 y el 28 de mayo de 2016. Han pasado más de doce y diez años, respectivamente. Y aun así, los colchoneros no perdonan que, en esos dos días negros, el Real Madrid le arrebatara en dos finales de Champions casi consecutivas la opción de alzar su primera Orejona. El 89% de los aficionados del Atlético de Madrid señalan la final de Lisboa y la de Milán como las noches europeas que, si pudieran, harían desaparecer de la historia. Seguramente también de sus memorias y sus vidas.

El resultado es abrumador. Lo aporta el estudio Amor y Odio en España: el fútbol como religión. Así somos los españoles como tribu futbolera. Un trabajo impulsado por Betfair que analiza las filias y fobias de los hinchas de Primera División. Y en el caso de los colchoneros, queda claro: pocos resultados los han dejado tan traumatizados como aquellos dos. Especialmente la derrota de Lisboa.

A la pregunta '¿Qué resultados de la historia cambiarías?', el 63% de los aficionados del Atlético responden rotundos que aquella final que los colchoneros perdieron en Portugal gracias, en gran parte, al famoso gol de Sergio Ramos de cabeza en el minuto 93. La segunda respuesta más repetida con un 26% es la final dos años después en Milán, aquella que se consumó en los penaltis. El dato es curioso, porque indica que el impacto de Lisboa es, para los colchoneros, casi tres veces más doloroso de lo que supuso caer en San Siro. Y eso que Lisboa sucedió antes, por lo tanto, con más margen para olvidarlo. Pero no hay manera.

"Con estos datos demostramos que la cicatriz de la herida que dejó la final de Lisboa sigue abierta, aunque hayan pasado 12 años", comienza a explicar Rosiane Siqueira, Responsable Senior de Relaciones Públicas de Betfair. "Es fácil entender el motivo – continúa-. Esa noche el Atlético rozó con la punta de los dedos ganar su primera Champions y hacerlo, además, ante su eterno rival. No conseguirlo dolió mucho, pero quizá dolió más el cómo se cayó: con un gol en el tiempo añadido que provocó que el resultado final fuera una goleada blanca. De ahí su vigencia", añade en su análisis.

"Esos factores no se repitieron en la final de Milán, que fue igualmente dolorosa, pero no tanto, en su desarrollo como Lisboa. Para el aficionado colchonero fue duro, es obvio. Pero la evolución del partido fue diferente, menos dramática. Además, no era la primera derrota del Atlético en una final de Champions ante el Real Madrid. La primera siempre duele más", completa Siqueira.

Sólo el 8,5% de los madridistas escoge al Atlético como eterno rival

Entre esos ingredientes citados para señalar la final de Lisboa como el resultado europeo más doloroso para el Atlético de Madrid hay un factor clave que detecta este estudio: los aficionados rojiblancos ven al Real Madrid como su eterno rival, pero para los blancos, el eterno rival es el Barça. El 52% de los colchoneros borrarían del mapa al Real Madrid si pudieran y el 55,7% señala a la afición madridista como la más insoportable de España.

En el lado opuesto, sin embargo, el proceso no se repite. El eterno rival para el aficionado blanco es claramente el Barça, con un rechazo del 70,5%. Rechazar al Atlético de Madrid apenas congrega a un 8,5% de los merengues que, incluso, afirman en un 18% que se harían del Atlético de Madrid si algún día el Real Madrid desapareciera. En el caso de los colchoneros, sólo el 4,3% se pasaría al lado merengue de la vida si algún día despareciera su equipo.

Ese recelo atlético hacia todo lo que sea madridista se refleja incluso más allá. A la pregunta 'El fútbol si tu eterno rival sería…', los madridistas se decantan por responder que aburrido, igual que los colchoneros. Pero hay más aficionados del Atlético de Madrid (35,7%) que verían mejor un fútbol sin el Real Madrid que en el opuesto merengue (27,8%).

Cerezo también gusta entre los madridistas

Más allá de estos puntos, hay otros datos curiosos del estudio en los que aficionados de Atlético de Madrid y Real Madrid están próximos. Por ejemplo, en sus recelos hacia el Barça. El 31,4% de los aficionados del Atlético, si pudieran, borrarían al Barça del mapa. También hay coincidencias llamativas en algunas respuestas más imaginativas. A la pregunta 'Si pudieras cumplir un sueño futbolero, ¿cuál sería?', el 47% de ambas aficiones coinciden en señalar que arrebatarle la estrella al eterno rival. 'Marcarse un Figo' gusta en ambos lados de la capital.

Además, tanto blancos como rojiblancos prefieren más los éxitos propios que las desgracias ajenas: el 93,5% de los madridistas y el 94,3% de los atléticos prefiere que su equipo gane un título frente al 6,5% de los blancos y el 5,7% de los rojiblancos que preferirían antes ver descender al eterno rival.

Y en los nombres propios, un colchonero reúne simpatías de uno y otro lado. El 31% de los aficionados del Atlético elegiría a Enrique Cerezo para ver los partidos de su equipo. Sorprendentemente, el presidente colchonero es escogido por el 5% de los madridistas como el personaje al que escogerían para ver los encuentros del Real Madrid, prueba de que el dirigente atlético, de un carácter peculiar, también genera sus simpatías entre la hinchada blanca.