Marcos Llorente habla de la invasión de Ceuta y la actitud de Mbappé, Vinicius y Konaté

Aún rebota con todo en la sociedad la decisión de Mbappé, Vinicius y Konaté de ponerse a medias la camiseta de 'Todos somos caballas' al saltar al campo en el encuentro del Real Madrid ante el Elche.

La actitud de los tres jugadores del Real Madrid sigue dando mucho que hablar. El último en manifestarse ha sido el jugador del Atlético de Madrid Marcos Llorente.

El jugador del Atlético fue muy directo sobre el tema del apoyo a Ceuta: "Son temas que tampoco te creas que me importan mucho. Desde mi punto de vista apoyo a Ceuta porque es la realidad y todos los españoles queremos a Ceuta". Sin embargo, pidió respetar la opinión personal: "Lo que haga la gente... cada uno es libre de mostrar su lado de las cosas y yo no voy a entrar a debatir ese tipo de cosas porque creo que no me incumbe y además es que no me importa".

Llorente fue muy directo sobre lo ocurrido esta semana alrededor del apoyo a Ceuta en el mundo del fútbol: "Yo con tener claras mis ideas y tener claro lo que pienso, es suficiente". El jugador rojiblanco posó en el centro de la pancarta de apoyo al pueblo ceutí en el partido ante Osasuna.

Sobre el derbi y la vuelta de José Mourinho, Llorente apuntó lo siguiente: "Para vosotros hay más morbo, se podrán sacar cosas del pasado. Para nosotros es fútbol, es su entrenador y para nosotros, tranquilidad".

Confía en las posibilidades del Atlético: "El equipo está bien, los nuevos se están adaptando bien, que no es fácil. El otro día fue un buen partido, hicimos las cosas bien y espero que el domingo estemos al mismo nivel".

Por último habló del Balón de Oro: "Se lo daría a un español sin ninguna duda".