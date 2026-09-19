¿Dónde ver el derbi Atlético-Real Madrid?

Duelo de máxima rivalidad este domingo en el Riyadh Air Metropolitano, que vivirá el primer gran partido de la temporada en LaLiga EA Sports. Atlético de Madrid y Real Madrid se ven las caras en un partido correspondiente a la séptima jornada de competición, con la intención de sumar los tres puntos y no seguir descolgándose de un FC Barcelona que ha empezado el curso sencillamente intratable.

Los culés, que esta noche visitan al Sevilla en el Sánchez Pizjuán, sacan de momento una ventaja de tres puntos al Madrid, que viene de ganar con mucho sufrimiento al Elche el pasado martes en el Martínez Valero (2-3), y de cinco al Atlético, que un día después goleó con contundencia a Osasuna en el Metropolitano (4-0).

Diego Pablo Simeone confirmó que Julián Álvarez estará a disposición del equipo, aunque no desveló si será titular. Las bajas que tiene el Cholo son las de Alex Sorloth y Pablo Barrios. Kang-In Lee se antoja clave en el centro del campo, además de un Hjulmand que apunta a la titularidad junto a Koke.

Por su parte, José Mourinho no puede disponer de Eder Militao, Rodrygo y Ferland Mendy. Kylian Mbappé es la gran amenaza en ataque, junto a Vinicus Junior, aunque jugadores como Jude Bellingham y Arda Güler también podrían desempeñar un papel fundamental.

Horario y dónde ver

El Atlético-Real Madrid se disputa este domingo 20 de septiembre a las 16:15 horas, en el Riyadh Air Metropolitano. El encuentro corresponde a la séptima jornada de LaLiga EA Sports.

Los aficionados podrán seguir el partido en directo a través de DAZN LaLiga (M55 0113) y LaLiga TV Bar, de la plataforma Movistar Plus. También estará disponible online mediante la web de Libertad Digital y DAZN, mientras que diferentes medios ofrecerán el minuto a minuto y toda la información del encuentro.