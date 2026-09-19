El Celta firma su primer triunfo a lo grande

El Celta de Vigo enterró sus dudas con una contundente goleada (5-0) ante el Racing de Santander este sábado en Balaídos, en un partido que permitió al conjunto de Claudio Giráldez recuperar sensaciones después del tropiezo europeo ante el Omonia chipriota. El equipo celeste fue de menos a más y acabó arrollando a un conjunto cántabro que se marcha al parón liguero con unas sensaciones pésimas después de haber encajado doce goles en sus dos últimos encuentros.

El Racing venía de recibir un duro correctivo en el Camp Nou, donde cayó por 7-2 frente al Barcelona, y tampoco pudo levantar cabeza en Vigo. Cinco tantos más recibidos dejan al conjunto dirigido por José Alberto con un serio problema defensivo y una preocupante dinámica antes del parón. El Celta, por contra, encontró en la contundencia ofensiva el remedio perfecto para despejar las dudas que había dejado su derrota en la Liga Europa.

El penalti que cambió el partido

El conjunto gallego comenzó el encuentro con ciertas dudas. El tropiezo ante el Omonia había hecho mella en los de Giráldez, que durante los primeros compases tuvieron dificultades para hacerse con el control. El Racing aprovechó esa situación para disfrutar de una mayor posesión, aunque su dominio fue estéril y apenas consiguió acercarse con peligro a la portería celeste.

Poco a poco, sin embargo, el Celta fue soltándose y empezó a encontrar espacios. El punto de inflexión llegó con una mano de Belocian dentro del área. Después de revisar la acción en el monitor a instancias del VAR, De Burgos Bengoetxea señaló la pena máxima y Hugo González no perdonó desde los once metros. El 1-0 dio tranquilidad a los locales y obligó al Racing a asumir más riesgos.

El encuentro se abrió a partir de entonces y ahí el Celta encontró el escenario que más le favorece. Los gallegos se sienten cómodos en los partidos de ida y vuelta, donde pueden explotar su velocidad y capacidad para atacar los espacios. El Racing, en cambio, comenzó a dejar demasiados huecos y perdió parte del control que había mostrado durante el primer tramo.

Moriba abre la goleada

Cuando el descanso parecía ya cercano, Moriba apareció para ampliar la ventaja con un disparo que permitió al Celta marcharse a los vestuarios con un 2-0 que reflejaba mucho mejor su dominio en el tramo final del primer tiempo. El Racing necesitaba una reacción inmediata para volver al partido, pero su fútbol siguió siendo demasiado plano tras la reanudación.

José Alberto trató de cambiar el rumbo del encuentro con movimientos en el inicio de la segunda mitad, aunque las modificaciones no surtieron el efecto esperado. El conjunto cántabro continuó teniendo dificultades para generar ocasiones claras y cada pérdida comenzaba a convertirse en una amenaza ante un Celta que había ganado confianza.

La sentencia llegó cuando todavía quedaban veinte minutos para el final. Miguel Román se sacó de la chistera un espectacular disparo para firmar el 3-0 y acabar definitivamente con cualquier esperanza visitante. El Racing bajó los brazos y el Celta aprovechó los espacios para completar una goleada que terminó siendo incontestable.

Pablo Durán pone el broche

Con el partido completamente decidido, Pablo Durán tomó el protagonismo y cerró la noche con un doblete. Sus dos goles elevaron el marcador hasta el 5-0 y desataron la fiesta en Balaídos, donde el Celta pudo celebrar una victoria contundente que le permite marcharse al parón con una sensación completamente distinta a la que tenía antes del encuentro.

El conjunto vigués recupera así confianza después del golpe europeo y demuestra que mantiene intacta su capacidad ofensiva. El Racing, en cambio, tendrá dos semanas para analizar qué está ocurriendo en su defensa: doce goles encajados en apenas dos partidos, un dato que resume el preocupante momento por el que atraviesa el equipo cántabro.