Simeone: "Madrid sigue creciendo" entre la Fórmula 1, Shakira y el derbi

Diego Pablo Simeone situó el derbi de este domingo entre el Atlético de Madrid y el Real Madrid como uno de los grandes acontecimientos de una semana especial para la capital. El técnico rojiblanco aseguró que Madrid vive "una semana increíble", marcada por la Fórmula 1, el concierto de Shakira y el duelo que acogerá el Riyadh Air Metropolitano.

"Madrid crece, Madrid sigue creciendo. Hay una energía en la ciudad buenísima", afirmó el entrenador argentino en la rueda de prensa previa al encuentro. Simeone explicó que tuvo ocasión de asistir a actividades relacionadas con la Fórmula 1 y al concierto de la cantante colombiana antes de afrontar uno de los partidos más destacados de la temporada.

El técnico espera que el ambiente en el Metropolitano esté a la altura de la cita. "Mañana va a estar espectacular", señaló, antes de expresar su deseo de que esa energía se traslade al estadio y pueda disfrutarse durante el derbi.

Seguridad y calma

En el plano deportivo, Simeone consideró que la "seguridad" será una de las claves para competir ante el Real Madrid. "Cuando tienes seguridad puede ir mal o puede ir bien, pero te vas a dormir tranquilo", explicó.

El argentino reconoció que el conjunto blanco cuenta con una transición ofensiva especialmente peligrosa. A su juicio, el equipo dirigido por José Mourinho es más vertical tras recuperar el balón, con Vinícius Júnior y Kylian Mbappé como principales amenazas.

"Debemos buscar interpretar de la mejor manera el partido para que las pérdidas no te lleven a donde ellos se sienten más cómodos", advirtió el entrenador del Atlético.

Julián estará disponible

Simeone confirmó también que Julián Álvarez estará a disposición del equipo, aunque no desveló si será titular. "Nos va a acompañar; después decidiremos si empieza desde el inicio o entra en el segundo tiempo", indicó.

Sobre Mourinho, el Cholo expresó su respeto y admiración hacia el técnico portugués. "Por muchísimo tiempo lo he seguido, lo he mirado y él sabe el aprecio que le tengo", apuntó.

El Atlético buscará este domingo, arropado por su afición, imponerse en un derbi que Simeone enmarca en una semana de gran actividad y proyección para Madrid.