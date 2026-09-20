El Atlético tumba a un Real Madrid con diez en un derbi muy polémico

El Atlético de Madrid sigue de dulce. Los colchoneros han firmado su tercer triunfo consecutivo al imponerse por 2-1 a un Real Madrid que sale del Metropolitano con la sensación de haber sido víctima de las decisiones del colegiado Ángel Ortiz Arias.

Penalti de Huijsen sobre Giuliano Simeone, con roja incluida para el central internacional español, inclinando así un derbi que hasta entonces fue un auténtico páramo futbolístico tras una primera parte, con más tensión y bronca que juego y ocasiones, marcada por las rojas perdonadas a Kang In-Lee y, sobre todo, al Cuti Romero, ésta después de un pisotón a Bellingham en la rodilla. Pero, más allá de las polémicas arbitrales, el derbi deja al Madrid tocado, demostrando que el equipo de Mourinho de momento no juega a nada y se ve superado en los escenarios exigentes, como ya le ocurrió hace quince días ante el Betis en La Cartuja.

Los blancos son terceros, a seis puntos del intratable Barcelona y ahora por detrás también de su eterno rival colchonero, que adelanta a sus vecinos en la clasificación.

Cuarenta y cinco minutos de bronca y nada de fútbol

La primera mitad fue, directamente, un mal rato para cualquiera que pagara una entrada esperando ver algo parecido a un derbi de nivel. Faltas, protestas, jugadores por el suelo y ni una sola ocasión clara en 45 minutos. Ahí ya empezó el show arbitral: Ortiz Arias amonestó a los 6 minutos a Álex Baena por una entrada a Arda Güler que, para muchos, merecía algo más. Pero lo grave llegaría después. En el minuto 36, el colegiado mostró tarjeta amarilla a Jude Bellingham por una acción en la que, en realidad, era el inglés quien sufría una temeraria entrada del Cuti Romero, con pisotón incluido cerca de la rodilla.

¡LA ACCIÓN ENTRE EL CUTI ROMERO Y BELLINGHAM! 🔥🔥 TRAS REVISARLO EN EL VAR, EL ÁRBITRO LO DEJA EN AMARILLA PARA EL COLCHONERO#ElDERBIenDAZN | #LALIGAenDAZN⚽ pic.twitter.com/j360WqxkLb — DAZN España (@DAZN_ES) September 20, 2026

Las protestas airadas del Real Madrid obligaron al VAR a intervenir: se retiró la tarjeta a Bellingham y se amonestó, esta vez sí, al argentino, que quizá debió haber recibido un castigo mayor. Poco antes, Kang-In Lee se había de rositas tras propinar un feo pisotón a Valverde.

El penalti que decidió el derbi

Con el marcador aún a cero, el partido se resolvió en un instante: Dean Huijsen derribó dentro del área a Giuliano Simeone, que le había ganado limpiamente la posición. Ortiz Arias, en primera instancia, solo mostró la amarilla al central internacional, pero el VAR volvió a llamarle a la pantalla y, tras revisar las imágenes, el árbitro cambió de criterio: penalti y roja directa para el defensa blanco.

Una decisión que sigue generando debate, porque la primera lectura del propio colegiado sobre el terreno de juego fue muy distinta a la que acabó aplicando minutos después. Alejandro Grimaldo no perdonó desde los once metros, con celebración golfística incluida, y adelantó al Atlético en el minuto 53, con Courtois adivinando la dirección del disparo sin poder evitarlo.

Jonathan David sentencia y Rüdiger maquilla

En superioridad numérica, el Atlético no perdonó. Mourinho movió el banquillo retirando a un Vinícius completamente desaparecido en combate y a un Arda Güler sin peso en el partido, dando entrada a Diomande y Rüdiger. No sirvió de mucho: apenas seis minutos después del primero, Giuliano volvió a ser decisivo con un gran centro que Jonathan David solo tuvo que empujar para hacer el 2-0, firmando así su tercer gol liguero.

MOURINHO SUSTITUYE A VINI Y GULER TRAS ENCAJAR EL GOL #ElDERBIenDAZN | #LALIGAenDAZN⚽ pic.twitter.com/JqpSoMT0HV — DAZN España (@DAZN_ES) September 20, 2026

El Metropolitano, mientras tanto, seguía a lo suyo con Julián Álvarez, al que pitó cuando sonó su nombre por megafonía y saltó al césped —en sustitución de Jonathan David—, aunque terminó ganándose algunos aplausos con su participación en la resistencia final del equipo.

EL RECIBIMIENTO A JULIÁN ÁLVAREZ DE LA AFICIÓN DEL ATLETI 🗣️#ElDERBIenDAZN | #LALIGAenDAZN⚽ pic.twitter.com/91Pbww8UZU — DAZN España (@DAZN_ES) September 20, 2026

El Atlético controlaba el partido a placer y gozó de una doble ocasión bien abortada entre Courtois, con una gran parada, y Konaté, sacando bajo el larguero un disparo de Baena. Mbappé estaba desaparecido, sin tocar prácticamente un solo balón, y Bellingham desesperado en sus cuitas personales, como las que mantuvo con Giuliano. Solo Diomande parecía dar algo de aire a un Madrid desesperado, deseando que el partido se acabara cuanto antes: el marfileño gozó de una clarísima ocasión en el 76', pero se topó con la rápida respuesta de Oblak.

Sí logró acortar distancias el Madrid en el 89' con un cabezazo de Antonio Rüdiger a centro de Bernardo Silva, demasiado tarde para maquillar algo más que el resultado.

Un Madrid decepcionante que se agarra al árbitro

Más allá del debate arbitral, legítimo tras dos decisiones que cambiaron de criterio sobre la marcha, lo cierto es que el Real Madrid firmó una de sus actuaciones más pobres del curso, incapaz de generar peligro ni con un flojísimo Vinícius ni con Mbappé en ataque. El Atlético, con Kang-In Lee y Baena dirigiendo el juego, sí supo aprovechar su momento.

Con este resultado, los rojiblancos suman 16 puntos, uno más que un Real Madrid que afronta el parón de selecciones con más dudas que certezas y con la sensación de que, aunque el árbitro no ayudó, tampoco hizo méritos suficientes sobre el césped para sacar algo positivo del Metropolitano, donde el año pasado, a estas mismas alturas del curso, se llevó un doloroso 5-2 que fue el comienzo del fin para Xabi Alonso como técnico merengue.

Ficha técnica

Atlético de Madrid, 2: Oblak; Pubill (Koke, min. 46), 'Cuti' Romero (Le Normand, min. 89), Hancko, Grimaldo; Llorente, Johnny Cardoso; Giuliano, Kang in (Hjulmand, min. 85), Baena (Lookman, min. 65); Jonathan David (Julián Alvarez, min. 62)

Real Madrid, 1: Courtois; Dumfries, Huijsen, Konate, Cucurella; Tchouameni (Camavinga, min. 72), Valverde; Arda Güler (Rudiger, min. 54), Bellingham (Bernardo Silva, min. 82), Vinícius (Diomande, min. 54); Mbappé.

Goles: 1-0, min. 53: Grimaldo, de penalti. 2-0, min. 59: Jonathan David. 2-1, min. 90: Rudiger

Árbitro: Miguel Ángel Ortiz Arias (C. Madrileño). Expulsó con tarjeta roja a Huijsen, por el Real Madrid, por un agarrón a Giuliano Simeone dentro del área como último hombre en el minuto 50. Amonestó con tarjeta amarilla a Diego Simeone, entrenador del Atlético de Madrid, en el minuto 6. También a los locales Pubill (min. 35) y 'Cuti' Romero (min. 39) y al visitante Bellingham (min. 79)

Incidencias: partido correspondiente a la séptima jornada de LaLiga EA Sports disputado en el estadio Metropolitano ante 70.514 espectadores