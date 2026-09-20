Fede Valverde sufre un traumatismo severo en el tobillo tras la entrada de Kang-In Lee

El uruguayo Fede Valverde sufre un traumatismo severo en el tobillo izquierdo durante el derbi contra el Atlético de Madrid tras someterse a una exploración al acabar un encuentro, después de recibir en la primera mitad una entrada del surcoreano Kang-in Lee.

🚨🎥 𝗦𝗛𝗢𝗖𝗞𝗜𝗡𝗚: Lee Kang In wasn't even booked for this challenge on Fede Valverde. 😳 LaLiga referees. 🙈pic.twitter.com/7LRxpeDazR — 𝐓𝐌 𝐅Ú𝐓𝐁𝐎𝐋 (@TMfutbal) September 20, 2026

Esta acción fue, junto a un pisotón del argentino Cuti Romero sobre el inglés Jude Bellingham, el foco de la crítica del Real Madrid sobre el arbitraje en el derbi, que tanto el técnico José Mourinho como el club, a través de sus canales oficiales, se encargaron de poner en el centro del análisis de un partido en el que perdieron 2-1 ante el Atlético de Madrid.

Parte médico de Valverde.https://t.co/CRDVVxndiF — Real Madrid C.F. (@realmadrid) September 20, 2026

Tras este, el Real Madrid comunicó que Valverde sufre "un traumatismo severo en el tobillo izquierdo" y que será "sometido a nuevas pruebas en las próximas horas".

Traumatismo en el tobillo que hace que Valverde sea duda para viajar con Uruguay de cara a los compromisos internacionales ante Japón, Corea del Sur e India.