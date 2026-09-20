Javier Aguirre, a un paso de firmar como nuevo entrenador del Valencia

Mestalla se prepara para un nuevo culebrón en pleno mes de septiembre. El Valencia CF ya ha decidido mover ficha en el banquillo: el mexicano Javier Aguirre, alias el Vasco, será el nuevo entrenador del conjunto che hasta final de temporada. El club valencianista atraviesa una situación límite en la tabla y ha optado por la experiencia curtida del azteca, de 67 años, para intentar sacar la cabeza del agua: el equipo ahora mismo es colista de Primera División con solo cuatro puntos de 18 posibles.

El nuevo director deportivo de la entidad, Braulio Vázquez, y el entorno de Aguirre han cerrado las condiciones de un contrato que llegará hasta el 30 de junio de 2027, con una renovación automática por otra temporada si el equipo logra clasificarse para la Europa League a través de LaLiga.

Hay un matiz importante: el club valencianista pretendía inicialmente vincular esa prórroga a una plaza de Champions League, pero las conversaciones rebajaron la exigencia, un termómetro que da una idea de hasta qué punto Mestalla necesitaba cerrar este acuerdo cuanto antes. Quedan, eso sí, un par de flecos por pulir antes de estampar la rúbrica definitiva: el salario del año de renovación opcional y la penalización asociada a la cláusula de rescisión.

El club no tiene prisa por precipitar los tiempos. La previsión es anunciar la incorporación una vez finalice el partido de este domingo contra la Real Sociedad, que arrancará a las 21:00 en Mestalla. Hasta entonces, será Óscar Sánchez quien siga al frente del primer equipo como técnico interino, tratando de apagar el fuego mientras se firman los papeles.

Un bombero de garantías para un Valencia hundido en descenso

Aguirre no es ningún desconocido en nuestro fútbol. Regresa al banquillo español después de su última etapa en el Real Mallorca (verano de 2024), tras haber pasado también por Osasuna, Atlético de Madrid, Real Zaragoza y Espanyol, además de su reciente ciclo al frente de la selección mexicana, de la que estuvo al mando hasta el Mundial de 2026. El Vasco conoce LaLiga al dedillo, y eso es precisamente lo que ha pesado en la decisión de la directiva: nada de experimentos, toca un técnico de garantías.

La foto que se encuentra al llegar a Mestalla no es precisamente halagüeña. El equipo es colista con apenas cuatro puntos, unos números que hablan por sí solos de la urgencia con la que se mueve el club. Conviene recordar, además, que Aguirre no era la primera opción de la cúpula deportiva: el plan original pasaba por Ernesto Valverde, una operación que terminó por caerse de la mesa y que obligó a los dirigentes a reformular la búsqueda hasta dar con el colmillo retorcido del técnico azteca.

El otro fichaje en la sombra: Pol Lorente

El otro nombre que empieza a sonar con fuerza en la operación es el de Pol Lorente. El hasta ahora preparador físico de la selección mexicana, que trabajó a las órdenes de Aguirre y que había sido presentado como auxiliar de Rafa Márquez, tendría intención de sumarse al cuerpo técnico del Valencia por invitación expresa del Vasco.

No es todavía un hecho consumado, pero de confirmarse supondría el primer tropiezo en la gestión de Márquez, que se quedaría sin uno de sus colaboradores antes incluso de arrancar su etapa al frente de la selección de México.