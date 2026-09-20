Mourinho: "El pobre árbitro solo ha dirigido partidos pequeñitos, enhorabuena al comité de designación"

José Mourinho ha vuelto a dejar una de esas ruedas de prensa marca de la casa. El técnico portugués ha cargado con dureza contra el arbitraje tras el derbi contra el Atlético de Madrid en el Riyadh Air Metropolitano (2-1) y ha puesto especialmente en el punto de mira al madrileño Ángel Ortiz Arias, al que considera sin experiencia suficiente para dirigir un partido de esta dimensión, y a Daniel Trujillo Suárez, responsable del VAR, cuya trayectoria ha cuestionado por sus antecedentes arbitrales en encuentros del Real Madrid.

"El árbitro no tenía experiencia para pitar un derbi. Tiene 41 años. Es un pobre árbitro que solo ha hecho partidos pequeñitos. Enhorabuena al Comité Arbitral por esta designación", ha disparado Mourinho, que no ha querido dejar fuera de su crítica al colegiado encargado del videoarbitraje.

El portugués ha apuntado directamente a Trujillo Suárez y ha recordado algunos episodios arbitrales protagonizados por el colegiado en partidos del conjunto blanco. "Pero el señor Trujillo sí tiene un pasado con el Real Madrid. En la Copa, en Gerona, Osasuna... Es un VAR, tiene mucha historia. En Las Rozas no hay presión. ¿O sí la hay?", ha señalado.

"Quiero creer que se equivocan"

Mourinho ha tratado de matizar sus acusaciones asegurando que no pretende afirmar que exista una actuación premeditada contra el Real Madrid. Sin embargo, ha cuestionado la decisión del Comité Arbitral de designar a ambos colegiados para un encuentro de semejante trascendencia.

"Si nos dejan competir en igualdad, lo haremos. No quiero decir que esto estaba preparado, quiero creer que se equivocan. Que el Comité se ha equivocado poniendo a uno de 41 años y a otro que tiene un historial en contra del Real Madrid", ha afirmado.

El entrenador portugués ha insistido así en una idea que lleva tiempo defendiendo: a su juicio, el Real Madrid está sufriendo una sucesión de decisiones arbitrales perjudiciales mientras otros grandes clubes salen beneficiados. Una interpretación que Mourinho ha vuelto a colocar en el centro del debate después del derbi.

"En este estadio pasan cosas que no son normales"

El técnico también ha tirado de memoria reciente para reforzar su argumento y ha mencionado varias acciones polémicas que, según su visión, han perjudicado al Real Madrid o favorecido a sus rivales.

"En este estadio pasan cosas que no son normales. El gol anulado a Osasuna es un chiste, lo de San Sebastián...", ha apuntado Mourinho, antes de ampliar el foco hacia la competición doméstica: "LaLiga es igual a lo que dejé atrás. Vamos a luchar".

Mourinho ha reconocido, eso sí, el impacto emocional que la derrota ha tenido sobre sus futbolistas. "Se van tristes mis chicos", ha explicado antes de cerrar su comparecencia con una referencia irónica al caso Negreira, una de las cuestiones más controvertidas del fútbol español de los últimos años.

"¿Negreira no está, no? ¿O todavía está?", ha soltado el portugués, dejando una última carga de profundidad antes de abandonar la sala de prensa.

El técnico ha convertido así el arbitraje en uno de los grandes protagonistas de su comparecencia, con críticas directas tanto al colegiado principal como al responsable del VAR y un mensaje inequívoco: considera que el Real Madrid debe tener las mismas condiciones arbitrales que sus rivales para poder competir por los títulos.