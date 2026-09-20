Cánticos de "Ceuta no se vende" y pitos a Mbappé y Vinícius

El Metropolitano cumplió lo que llevaba días anunciándose en redes sociales. Los madridistas Kylian Mbappé, Vinícius Júnior e Ibrahima Konaté recibieron este domingo una sonora pitada por parte de la grada rojiblanca en el derbi entre el Atlético de Madrid y el Real Madrid, en el primer partido a domicilio de los dos franceses y el brasileño desde que decidieran ocultar el mensaje de apoyo a Ceuta en el duelo Elche-Real Madrid disputado el pasado martes en el Martínez Valero (2-3).

La afición no esperó al pitido inicial. Ya en la previa, con la lectura de las alineaciones, se dejaron escuchar los primeros pitos dirigidos a los dos delanteros y al defensa blancos. Un ambiente que llevaba fraguándose desde el pasado martes, cuando Vini y Mbappé —junto a Konaté— se despojaron de la camiseta con el lema "Todos somos caballas" antes de que terminara el saludo protocolario, a diferencia del resto de sus compañeros, que sí lucieron la prenda con normalidad.

El aviso llevaba días circulando. Aficionados del Real Madrid ya habían empezado a organizar en redes sociales una respuesta contundente contra los tres futbolistas tras lo ocurrido en el Martínez Valero, y la cita del Metropolitano se señaló como el escenario perfecto para materializarla. A ese clamor se sumó un sector del atletismo que nunca ha necesitado excusas para calentar la grada contra el eterno rival.

Un precedente que ya avisaba

No era la primera vez que Vinícius escuchaba pitos de su propia afición esta temporada: el Bernabéu ya le había dedicado algunos pitos al ser sustituido en el partido de Champions contra el Inter de Milán (2-1) a comienzos de mes. Ahora, el rechazo se trasladaba al feudo colchonero, con un aliciente añadido: el brasileño ya conoce los castigos de la hinchada rojiblanca, que en 2023 llegó a colgar de un puente un muñeco con su cara antes de otro derbi.

La previa del duelo que el Atlético de Madrid jugó ante Osasuna (4-0), el pasado miércoles, ya había dejado clara la temperatura ambiental en el Metropolitano: pancarta con el lema "Todos somos Ceuta" posando junto a jugadores de ambos equipos y cánticos reclamando que "Ceuta no se vende". El mensaje, por tanto, no era nuevo. Lo nuevo era el destinatario directo.

Mourinho, de perfil, y el Madrid escudado en la "libertad individual"

Este sábado, en la rueda de prensa previa al derbi, el técnico José Mourinho evitó entrar en la polémica, zanjando la cuestión con una respuesta tan breve como esquiva: "Yo solo hablo de fútbol".

El club, por su parte, mantiene su posición desde que estalló la polémica: fuentes del Real Madrid señalaron a Libertad Digital que el vestuario es un "grupo humano con sensibilidades distintas" y que cada futbolista tiene derecho a actuar según sus propias convicciones.

El propio Mbappé ya había explicado, horas después en una entrevista exclusiva al diario As, que su gesto buscaba también solidarizarse con los inmigrantes fallecidos, sin querer jerarquizar sufrimientos; Vinícius Júnior, en cambio, no ha dado la cara públicamente para justificar su decisión, como tampoco lo ha hecho Ibrahima Konaté.

Nada de eso ha bastado para apaciguar a una grada que, esta vez, ha decidido no mirar hacia otro lado, y especialmente en un tema tan sensible como es la invasión de Ceuta, que es territorio español, por parte de unos 80.000 marroquíes.