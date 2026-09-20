Simeone: "Por más que te llames Mourinho, Flick o Pellegrini, no hay que pasar la línea"

El Atlético de Madrid se llevó este domingo el derbi del Metropolitano ante el Real Madrid por 2-1. El Cholo Simeone, que vio la amarilla en el minuto 5 de partido por sus protestas al colegiado madrileño Miguel Ortiz Arias, analizó el partido y lanzó varios mensajes a su homólogo blanco, José Mourinho.

En su rueda de prensa, el portugués enseñó una imagen impresa con las dos posibles expulsiones que el colegiado no mostró a jugadores del Atlético, como Kang-in Lee y el Cuti Romero.

El Cholo, pese a decir en un primer momento que no tenía "nada que opinar" al respecto, contestó más tarde al gesto de Mou.

"Más allá del detalle de una o dos expulsiones, las que quieran, hubo un dominante claro. Y hubo un equipo que no jugó el partido que normalmente esperaba jugar", decía Diego Simeone a los micrófonos de DAZN. "Las decisiones arbitrales son un pasaje del partido. Hay unas veces que te benefician y otras que no te favorecen. Nos explicó el presidente de los árbitros que la del Cuti Romero no era expulsión".

🗣️ Simeone: "Más allá de todo lo que quieran comentar, un equipo lo controló y otro que no jugó el partido que esperaba jugar"#ElDERBIenDAZN | #LALIGAenDAZN⚽ pic.twitter.com/BnExG1kDWa — DAZN España (@DAZN_ES) September 20, 2026

"Pese a que hoy puede que haya sido favorecido, el respeto a los árbitros hay que mantenerlo. No vale todo, por mucho que te llames José Mourinho", finalizó. "Todas las ocasiones que pueden o no pueden ser expulsiones va para un lado u otro. Pero al final de año, se equilibra. Bueno, no se equilibra".

"Por más que te llames Mourinho, no hay que pasar la línea del respeto". 🎙️ 𝐒𝐢𝐦𝐞𝐨𝐧𝐞 𝐫𝐞𝐬𝐩𝐨𝐧𝐝𝐞 𝐚 las declaraciones de 𝐌𝐨𝐮𝐫𝐢𝐧𝐡𝐨 tras ELDERBI.#LALIGAEASPORTS #LaCasaDelFútbol pic.twitter.com/Ikw19yVHEg — Movistar Plus Deportes (@MPlusDeportes) September 20, 2026

"Somos respetuosos siempre con lo que opinan los demás. Los entrenadores estamos en un lugar privilegiado con una exposición muy grande. Cualquiera de nosotros, sea el nombre que sea, Mourinho, Flick, Pellegrini o yo tenemos que tener cuidado con lo que decimos. Porque tenemos que saber respetar a los compañeros de trabajo y a los árbitros, porque perdemos todo. Y cuando uno sale de esa línea del respeto, por más que te llames José Mourinho, no va. No hay que pasar la línea", agregó el argentino más tarde en rueda de prensa.