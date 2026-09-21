El recado del Atlético de Madrid a Mourinho

El Atlético de Madrid, además de sacar pecho de la victoria en el derbi madrileño, no se muerde la lengua a la hora de responder a las criticas arbitrales de José Mourinho en la rueda de prensa posterior al duelo en las que reclamó las expulsiones de'Cuti' Romero y Kang in Lee.

Este domingo, tras la victoria por 2-1 del Atlético en el derbi ante el Real Madrid, Mourinho salió a la rueda de prensa y dijo: "Podríamos ahorrarnos la conferencia. La historia del partido está aquí (mostró dos imágenes de las entradas de Cuti Romero a Bellingham y de Kang-in a Valverde, ambas en el primer tiempo). Son dos tarjetas rojas claras".

"Con las dificultades que tuvimos nosotros once contra diez podemos imaginar lo que hubieran sido 50 minutos de once de nosotros contra nueve de ellos", aseguró el entrenador luso.

Primero fue Simeone el que a título personal respondió a Mou desde la sala de prensa: "No todo vale. Por más que te llames Mourinho, Flick, o Simeone, no vale traspasar la línea del respeto".

Este lunes ha sido el club el que ha querido responder al luso. En un vídeo publicado en sus redes sociales muestra una impresora de la que sale un folio con la foto del técnico portugués del Real Madrid en ese instante de la rueda de prensa, con un lema en la parte de abajo en rojo y blanco con el texto: "Stop acoso arbitral ya".

En el Atlético consideran desproporcionada la reacción del rival ante lo ocurrido y creen que se está empañando su triunfo quitándole merito hablando solo de los árbitros.