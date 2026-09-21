El Real Madrid firma su peor inicio liguero de los últimos siete años

El Real Madrid perdió este domingo por 2-1 el derbi del Riyadh Air Metropolitano ante el Atlético de Madrid, en el duelo estelar de la séptima jornada de LaLiga EA Sports, sufriendo así su segunda derrota en el campeonato y firmando el peor arranque liguero en los últimos siete años, desde la temporada 2019/20.

El conjunto rojiblanco se llevó los tres puntos en un duelo marcado por la expulsión de Dean Huijsen al comienzo de la segunda parte, que permitió a Alejandro Grimaldo hacer el primero de penalti antes de que Jonathan David incrementase la renta para dejar a los de José Mourinho —que recortaron distancias en la recta final con un testarazo de Antonio Rüdiger— a seis puntos del líder FC Barcelona, que un día antes había ganado al Sevilla en el Sánchez Pizjuán (1-3) con un hat-trick de Raphinha.

Una distancia con los azulgranas que no era tan grande desde la campaña 2017/18, con Zinedine Zidane en el banquillo y cuando, también tras siete jornadas transcurridas, el equipo merengue (14) estaba a siete unidades del Barça (21), que también celebró un pleno. Esa temporada, el Real Madrid, que levantó la Champions (la tercera consecutiva tras las de 2016 y 2017), acabó tercero en Liga a 17 puntos del equipo azulgrana.

Tras las derrotas en el Metropolitano y en La Cartuja ante el Real Betis (1-0), los blancos suman 15 puntos de 21 posibles, el peor registro del Madrid en los últimos siete años. Fue en la 2019/20 cuando calcaron ese inicio, aunque en esa ocasión seguían invictos con tres empates y marchaban líderes, ya que el FC Barcelona perdió dos encuentros y empató otro. Al final, terminaron levantando el título liguero.

Eso sí, cabe destacar que este arranque liguero, con dos derrotas y 15 puntos, no es el peor de José Mourinho en el Real Madrid. Con el portugués, en el curso 2012/13 —el último de su primera etapa en el banquillo madridista—, el equipo sumó solo 11 puntos de 21 posibles, con dos derrotas y dos empates, superado entonces en la tabla por el Málaga CF o el Betis, además de estar fuera de los puestos de Champions.

A nivel histórico, esta puntuación sigue lejos de la peor de la historia del club desde que en el curso 1995/96 entró el sistema de tres puntos por victoria. Precisamente, en ese estreno de la nueva regla, los blancos solo celebraron dos triunfos y sumaron ocho puntos en las primeras siete jornadas. En estas, pincharon con el Barça, el Athletic de Bilbao o el Valencia CF, y terminaron el curso fuera de posiciones europeas.

Esos ocho puntos los calcaron seis años después, en la 2001/02, perdiendo en casa del Betis, el Valencia y Las Palmas y solo con dos victorias, para pasear por la mitad baja de la tabla transcurridas esas siete primeras jornadas. Esa temporada volvieron a quedarse lejos del campeón, a nueve puntos del Valencia CF, pero terminaron conquistando la Copa de Europa en Glasgow ante el Bayer Leverkusen.