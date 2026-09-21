El vestuario del Madrid estalla: "Nos han jodido bien, nos han puesto a un cobarde a pitar"

El vestuario del Real Madrid terminó profundamente indignado con el árbitro Miguel Ángel Ortiz Arias después de la derrota contra el Atlético en el derbi del Riyadh Air Metropolitano (2-1). Los jugadores madridistas se alinearon con las tesis de su entrenador, José Mourinho, considerando que el partido quedó condicionado por un arbitraje que permitió al Atlético llevar la agresividad al límite durante la primera mitad y que, en cambio, aplicó el máximo rigor para expulsar a Dean Huijsen al comienzo de la segunda parte, en la acción que cometió penalti sobre Giuliano Simeone y que supondría el 1-0 provisional (gol de Alejandro Grimaldo).

"¡Nos han jodido bien! ¡Nos han puesto a arbitrar a un cobarde!", se escuchó literalmente dentro el vestuario, cuando los futbolistas estaban encendidos por el arbitraje de Ortiz Arias. El ambiente estaba tan caldeado que el Real Madrid tomó la decisión de que ninguno de sus jugadores ni los miembros del cuerpo técnico saliera a hablar ante los medios, por temor a que el protagonista de turno pudiera haber sido sancionado por lo dicho.

Quien sí habló, pero en la rueda de prensa obligatoria, fue José Mourinho. El técnico de Setúbal puso especialmente en el punto de mira a Ortiz Arias, considerándole sin experiencia suficiente para dirigir un partido de esta dimensión, y a Daniel Trujillo Suárez, responsable del VAR, cuya trayectoria cuestionó por sus antecedentes arbitrales en encuentros del Real Madrid.

"El árbitro no tenía experiencia para pitar un derbi. Tiene 41 años y no ha sido internacional. Es un pobre árbitro que solo ha hecho partidos pequeñitos. Enhorabuena al comité arbitral por esta designación", dijo Mourinho, que también quiso acordarse del caso Negreira. "¿Negreira no está, no? ¿O todavía está?", soltó el luso.

Dos rojas perdonadas

Lo cierto es que el madridismo tiene motivos para sospechar con las acciones del Cuti Romero y Kang-In Lee. La primera gran protesta llegó por el planchazo del central argentino sobre Bellingham. Ortiz Arias amonestó inicialmente al inglés, que tuvo que enseñarle las marcas de los tacos en su rodilla. El VAR corrigió el error y la tarjeta terminó siendo para el Cuti, pero el Real Madrid reclamó una expulsión que nunca llegó.

Ya al final del primer tiempo, Kang-In Lee clavó los tacos en el tobillo izquierdo de Fede Valverde, que incluso acabó lesionado (traumatismo severo en esa zona(. En esta ocasión no hubo tarjeta ni intervención de Trujillo Suárez desde la sala VOR. En el vestuario madridista entienden que el Atlético debió afrontar buena parte del encuentro con nueve jugadores, como denunció Mou en la rueda de prensa.

Ya en el descanso hubo un rifirrafe entre Antonio Rüdiger y Morten Hjulmand, que tuvieron sus más y sus menos. Todo terminó con la expulsión del preparador de porteros del Atlético, Pablo Vercellone, y Pedro Machado, uno de los ayudantes de Mourinho, aunque la cosa felizmente no fue a mayores.