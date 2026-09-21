La ácida crítica de Iker Muniain a los árbitros: "No es roja ni aquí ni en Pekín"

Iker Muniain sufrió su primer varapalo en forma de derrota en su nueva andadura como entrenador en el Salamanca UDS. Los charros perdieron 1-0 ante otro de los gallitos del Grupo V de Segunda RFEF, un Conquense que se adelantó por medio de Terma en el minuto 19 y que vio allanado su triunfo con la expulsión por roja directa del central del Salamanca Javier Murua en el minuto 69.

Esta es la acción por la que Murua ha visto la roja directa por ser ¿último? defensor en el 62' de partido, condicionándonos toda la segunda mitad. Sobra decir que recurriremos 🤐 pic.twitter.com/HsdgJxjQcj — Salamanca UDS (@SalamancaCFUDS) September 20, 2026

Tras el partido, Iker Muniain ponía el grito en el cielo y pedía explicaciones por una decisión que a su juicio fue clave en el encuentro. Su discurso, de casi dos minutos, se ha hecho viral.

FÚTBOL | SEGUNDA FEDERACIÓN 📢 Aquí el enfado del entrenador del @SalamancaCFUDS tras la derrota 1-0 con el @UBConquense 🎙️@IkerMuniain10 🗣️ "Que me vengan a explicar cómo pueden dejar a un equipo con 10 por esta acción" 📹 @CMM_es pic.twitter.com/4JRf5vlXnZ — Deportes CMM (@DeportesCMM) September 20, 2026

El Salamanca UDS, que ganó los dos primeros partidos de la temporada, buscará resarcirse de esta primera derrota en el duelo del próximo domingo en el estadio Helmántico frente al Alcalá.