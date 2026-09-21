La feroz crítica de varios exjugadores al juego del Real Madrid

El Real Madrid vive horas complicadas tras la tremenda resaca que dejó el derbi madrileño contra el Atlético de Madrid en el Metropolitano (derrota por 2-1). José Mourinho hizo una ácida crítica del arbitraje de Ortiz Arias con las dos polémicas tarjetas rojas que no aplicó al 'Cuti' Romero ni a Kang-in Lee y que hubieran dado un giro de 180º al encuentro, pero no hay que dejar de lado el juego de un Real Madrid que once contra once dejó bastantes dudas.

Varios exjugadores han atizado con virulencia al equipo de José Mourinho. Miguel Torres, en Radioestadio Noche de Onda Cero, comparaba al Barcelona de Flick con su Real Madrid: "Este verano el aficionado se ilusionó cuando Florentino Pérez salió al mercado, se pensaba que esta vez sí. Se veía lo que hacía el Barça entre risas, 80 millones por Gordon, ¿quién es ese?, Adeyemi, un delantero más. A Rodrigo Hernández le iban a pagar mucho por no estar bien físicamente. Pasan las semanas y da igual a quién fiche el Barça, o que no fichen un delantero, todo le funciona porque tiene una buena estructura. En el Madrid no hay estructura. Marc Cucurella parece otro futbolista, parece un futbolista malo incluso, pero porque no hay estructura. No hay automatismos de ningún tipo. Si Rodrigo Hernández estuviera en el Madrid también se le verían muchas carencias".

Claude Makelele, en ESPN, no se mordió la lengua: "No busquen a los árbitros como chivos expiatorios. No hay entendimiento entre los jugadores, ni entre los jugadores y el entrenador. José Mourinho necesita hablar con ellos. El equipo es débil, no hay plan de juego, no hay absolutamente nada. Nada, nada, nada. Tenemos que exigirles más. El problema no es del árbitro, hay una clara deficiencia en el equipo, y no hay ideas ni planes claros en el terreno de juego".

Álvaro Benito analiza la situación en la cadena SER: "El cambio tiene que ser profundo. José Mourinho debe intentar imponerse. El Real Madrid es un equipo que contra rivales de cierto nivel le cuesta robar, un mal heredado de los últimos dos años. Tiene problemas para darle continuidad a la presión. Es un bloque medio muy parado. Te dominan y te van hundiendo".

El consenso a nivel general es que al Real Madrid le falta un plan de juego, que el centro del campo no tiene creatividad y que atrás los fallos individuales condenaron a un equipo que debe aprovechar el parón para darle una vuelta a su estilo.