La patronal del fútbol español ha hecho oficiales los horarios correspondientes a la décima fecha del Campeonato Nacional de Liga. El gran atractivo de este fin de semana será, sin lugar a dudas, el enfrentamiento directo entre los dos grandes del fútbol nacional. El Clásico que acaparará todas las miradas se disputará el domingo 25 de octubre a las 21:00 horas, un horario de máxima audiencia para el duelo más esperado del año que podría empezar a definir las aspiraciones al título de ambos conjuntos ya que el Barça saca ahora mismo 6 puntos al Real Madrid.

Esta intensa jornada de competición arrancará el viernes 23 de octubre. El encargado de dar el pistoletazo de salida será el choque entre el Deportivo Alavés y el Málaga CF a las 21:00. Un día después, el sábado 24, entrará en escena el otro gran candidato a pelear por el campeonato. El conjunto rojiblanco recibirá al RC Deportivo en el Riyadh Air Metropolitano a las 21:00, en un duelo donde los locales buscarán no perder la estela de los líderes antes del enfrentamiento directo del domingo.

El menú dominical, más allá del plato fuerte nocturno, ofrecerá encuentros de alto voltaje que servirán como antesala perfecta. La jornada comenzará a las 14:00 con un enfrentamiento de siempre entre el Athletic Club y el Getafe CF. Posteriormente, a las 16:15, el RC Celta se medirá al Real Betis, mientras que a las 18:30 la Real Sociedad recibirá al Levante UD, conformando una tarde ininterrumpida de fútbol de primer nivel.

Volviendo a la actividad del sábado, la agenda estará igualmente cargada de emoción. El Rayo Vallecano abrirá el día a las 14:00 frente al Elche CF, en un partido que presumiblemente supondrá el regreso definitivo a su feudo tradicional. Más tarde, a las 16:15, el Real Racing Club y el RCD Espanyol medirán sus fuerzas en El Sardinero. El plato fuerte de la tarde sabatina será el apasionante derbi regional entre el Villarreal CF y el Valencia CF a las 18:30.

Para cerrar la décima cita del calendario liguero, la acción se trasladará al lunes 26 de octubre. El estadio Ramón Sánchez-Pizjuán será el escenario donde el Sevilla FC y el CA Osasuna bajen el telón a las 21:00. Esta jornada se perfila como un punto de inflexión vital para muchos equipos, tanto en la zona noble de la clasificación como en la dura batalla por eludir los puestos de descenso, en una temporada que promete mantener la igualdad hasta las últimas instancias.