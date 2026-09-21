Marc Casadó, operado con éxito de su fractura de clavícula

El centrocampista internacional español Marc Casadó, que actualmente milita en las filas del Deportivo de La Coruña en calidad de cedido por el Barcelona, ha sido intervenido quirúrgicamente con éxito tras la lesión sufrida en la última jornada liguera. Los servicios médicos del club gallego han confirmado que el jugador fue operado de la fractura en la clavícula derecha que se produjo durante el encuentro disputado anoche frente al Real Betis. La intervención se ha llevado a cabo en las instalaciones del Hospital HM Modelo de La Coruña y ha estado dirigida por el especialista en traumatología Rafael Arriaza.

El desafortunado lance del juego tuvo lugar en la primera mitad del choque. Corría el minuto 32 del partido cuando una mala caída generó una inmediata preocupación en el banquillo blanquiazul. Las muestras de dolor del futbolista fueron evidentes desde el primer instante, lo que obligó a las asistencias a actuar con la máxima celeridad. Tras las primeras exploraciones sobre el mismo césped, quedó claro que el mediocentro catalán no podría continuar defendiendo los colores de su equipo, confirmándose poco después el alcance del daño en su articulación.

Respecto a los plazos para su regreso a los terrenos de juego, el cuerpo médico ha optado por la prudencia que exige este tipo de fracturas. Aunque la evolución diaria y la tolerancia al esfuerzo marcarán el ritmo exacto de su rehabilitación, el club ha emitido un comunicado señalando que el periodo de baja no será en ningún caso inferior a los dos meses. Esto supone un revés para los esquemas del cuerpo técnico, que perderá a un efectivo importante durante un tramo sostenido de la competición nacional, viéndose obligado a buscar alternativas en la medular.

La lesión interrumpe la etapa inicial de Casadó en tierras gallegas. Cabe recordar que el jugador se incorporó a la disciplina del equipo en el último día del mercado veraniego de fichajes. Desde su llegada, su adaptación había transcurrido de forma muy positiva. Hasta el momento de su forzoso paso por el quirófano, el canterano azulgrana había participado en tres compromisos oficiales del campeonato regular de LaLiga, logrando hacerse con la titularidad en dos de ellos y sumando minutos relevantes para el esquema de su entrenador.

Ahora, el objetivo principal del deportista es centrarse plenamente en su recuperación. Una vez superado el postoperatorio inmediato, Casadó iniciará un plan de trabajo específico que le permitirá mantener el tono físico general mientras la clavícula suelda de forma adecuada. El equipo, por su parte, deberá afrontar los próximos envites del calendario con la intención de mantener su nivel competitivo, a la espera de recuperar a un futbolista que ya había empezado a dejar destellos de su calidad ante la afición del estadio de Riazor.