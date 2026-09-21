Radiografía de un desastre: los preocupantes mapas de calor de Vinícius y Mbappé en el derbi

El derbi madrileño disputado del Riyadh Air Metropolitano ante el Atlético (2-1) no solo dejó en el Real Madrid una frustrante derrota y la sensación de una oportunidad perdida en LaLiga, sino que también ha arrojado sobre la mesa un documento gráfico de esos que hacen saltar todas las alarmas en los despachos de Valdebebas.

Los mapas de calor de Vinícius Júnior y Kylian Mbappé durante el encuentro se han convertido en las últimas horas en el principal dolor de cabeza del cuerpo técnico que encabeza José Mourinho y en un motivo de profunda inquietud para el madridismo más exigente.

Lejos de complementarse o alternar diagonales para dinamitar el entramado defensivo rival, las dos grandes estrellas del conjunto blanco dibujaron sobre el césped unas trazas prácticamente calcadas. Un solapamiento absoluto que explica a la perfección la falta de fluidez ofensiva del equipo, la preocupante esterilidad en los metros finales y, sobre todo, la nula aportación tanto del galo como del brasileño en tareas defensivas. Aunque, la verdad sea dicha, tampoco es que estemos descubriendo preciamente la pólvora en este último aspecto…

Mapa de calor de Kylian Mbappé.

La tiranía del carril izquierdo y el vacío interior

Si uno analiza con lupa las gráficas de movimiento que dejó el partido, el diagnóstico es tan sangrante como evidente. Tanto Vinícius como Mbappé redujeron su radio de acción de manera alarmante, buscando constantemente la misma zona de influencia y obstaculizándose el uno al otro en su hábitat natural.

En lugar de ensanchar el campo o generar alternativas por dentro, el mapa de calor muestra una acumulación estéril de talento en el perfil izquierdo, dejando huérfanas de ocupación otras demarcaciones vitales para desahogar al equipo.

Mapa de calor de Vinícius Júnior.

Esta inercia táctica convierte al Real Madrid en un conjunto previsible. Los rivales de entidad, como se vio este domingo en el Metropolitano, apenas necesitan cerrar con ayudas escalonadas ese sector del campo para neutralizar el caudal ofensivo del Madrid. Los dos delanteros terminan pisándose los talones, restándose espacios, oxígeno y factor sorpresa.

Un desafío urgente para el banquillo

El debate ya no pertenece solo a la barra de los bares o a las tertulias especializadas, sino que además parece haberse instalado en el núcleo de la planificación deportiva. Conquistar títulos de máxima exigencia requiere una jerarquía posicional que, al menos por lo visto en los mapas de calor del último derbi, brilló por su absoluta ausencia.

El madridismo asiste con preocupación a un problema estructural que amenaza con lastrar el techo competitivo del equipo si Mourinho y su staff no consiguen corregirlo con urgencia desde la pizarra.