El Real Madrid lanza un serio aviso a Juanma Castaño

Tarde de comunicados la de este martes en el Real Madrid. Si primero respondían con contundencia a las críticas de Tebas por las quejas arbitrales, posteriormente le tocó el turno al periodista de la cadena COPE Juanma Castaño que llegó a comparar a Real Madrid con el diario Gara.

El comunicado íntegro del Real Madrid:

El Real Madrid CF considera absolutamente deplorable e inadmisible la comparación realizada por el periodista de la COPE Juanma Castaño entre Realmadrid TV y el diario Gara, en un artículo publicado hoy en el diario ABC.

Nuestro club entiende que comparar al medio oficial del Real Madrid con un periódico cuya historia está vinculada al mundo de la banda terrorista ETA constituye un ejercicio extremadamente grave que traspasa todos los límites.

Realmadrid TV ejerce legítimamente su derecho a informar y a defender los intereses de nuestro club, de sus socios y de sus aficionados, y es el medio de comunicación oficial de un club con 124 años de historia, que representa la sensibilidad y los valores de millones de aficionados en todo el mundo.

El Real Madrid se reserva el derecho de adoptar las medidas que considere oportunas ante un ataque que es del todo inaceptable.