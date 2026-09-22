Ryanair se mofa del Atlético de Madrid

La dimensión del derbi madrileño es mundial. El encuentro entre el Atlético de Madrid y el Real Madrid aún trae cola (victoria llena de polémica del Atlético por 2-1). Tras el escándalo arbitral y las quejas de Jose Mourinho, con cartulina incluida impresa en plena rueda de prensa, el conjunto rojiblanco decidió responder primero a través de su entrenador, Diego Simeone, y este lunes lo hizo el club a través de sus redes sociales publicando un vídeo que muestra una impresora de la que sale un folio con la foto del técnico portugués del Real Madrid en ese instante de la rueda de prensa, con un lema en la parte de abajo en rojo y blanco con el texto: "Stop acoso arbitral ya".

Un mensaje que causó tanto revuelo en las redes sociales que este martes la compañía aérea Ryanair ha decidido responder al conjunto colchonero.

Con su humor ácido y no casándose con nadie, la cuenta de X de la compañía de bajo coste irlandesa ha decidido tirar de ironía y sacaba una impresora de la que salía un folio en el que se podía leer una frase muy dañina para los rojiblancos: 0 Champions acompañada de una foto de Diego Simeone con una máscara y una rosa caída.

Un mensaje que se ha hecho viral a los pocos minutos y que le ha costado a Ryanair multitud de críticas de varios seguidores del Atlético.