Tebas carga contra el Real Madrid: "Pretenden que el campeonato está amañado"

El presidente de LaLiga, Javier Tebas, ha vuelto a pronunciarse sobre la polémica arbitral que rodea al Real Madrid después del derbi ante el Atlético de Madrid, que terminó con victoria rojiblanca por 2-1. El dirigente ha cuestionado el discurso que atribuye las decisiones de los colegiados a una supuesta persecución contra el conjunto blanco y ha defendido la igualdad arbitral entre todos los clubes.

A través de su cuenta personal de la red social X, Javier Tebas ha respondido a las críticas procedentes del entorno madridista y ha considerado que el relato de una conspiración se utiliza para explicar los problemas del equipo sobre el terreno de juego. "Decir que los árbitros tienen en el punto de mira al Real Madrid es vivir en otra galaxia", ha escrito.

El presidente de LaLiga ha rechazado que ningún club pueda reclamar un tratamiento arbitral específico en función de su relevancia, audiencia o peso económico. En su mensaje, ha recordado que todos los equipos pueden ser dirigidos por árbitros internacionales y por colegiados que no tengan esa condición.

Javier Tebas ha resumido su posición al señalar que "ninguno tiene derecho a un arbitraje a la carta", después de aludir a los diferentes argumentos que, según sostiene, se han utilizado en anteriores polémicas arbitrales. Entre ellos ha mencionado el caso Negreira y las críticas relacionadas con la condición internacional de los colegiados.

El dirigente ha defendido así que las diferencias entre los árbitros no deben convertirse en un argumento para cuestionar la igualdad de la competición. Su mensaje llega después de las quejas del Real Madrid por determinadas decisiones del derbi y de las reacciones posteriores de distintas personalidades del fútbol.

Ya empiezan los portaCOCes y la televisión del régimen a construir el relato de siempre: la conspiración permanente. Cuando no es Negreira, es el árbitro; cuando no, que no es internacional. Todos los clubes pueden ser arbitrados por colegiados internacionales y por quienes no lo… — Javier Tebas Medrano (@Tebasjavier) September 22, 2026

El Real Madrid, clave para LaLiga

Tebas también ha querido diferenciar entre la importancia del Real Madrid para la competición y la idea de que LaLiga dependa exclusivamente del club blanco. El presidente del campeonato ha reconocido el peso de la entidad madridista, pero ha defendido el valor del resto de clubes y de sus aficionados.

"El Real Madrid es importantísimo para LaLiga", ha afirmado, antes de rechazar que la competición pueda considerarse propiedad de una única entidad. En este contexto, ha cuestionado qué criterio debería utilizarse para determinar un trato arbitral diferente y ha planteado si debería atenderse a factores como "la facturación, las audiencias o el escudo".

La reflexión de Tebas se produce en medio del debate abierto después del derbi y de las críticas dirigidas a Ortiz Arias por algunas de sus decisiones durante el encuentro. El Atlético de Madrid se impuso 2-1 al Real Madrid, pero el arbitraje ha continuado ocupando parte del debate posterior al partido.

Tebas cuestiona el relato de la conspiración

El presidente de LaLiga ha centrado buena parte de su mensaje en rechazar que los errores arbitrales puedan utilizarse como demostración de una actuación coordinada contra el Real Madrid. Para Javier Tebas, el análisis de las decisiones de los colegiados debe mantenerse separado de una acusación de persecución sistemática.

En este sentido, ha defendido que el discurso sobre los árbitros puede desviar la atención de otros aspectos deportivos del Real Madrid. "Es simplemente una excusa para enmascarar otras carencias que son visibles en estos primeros partidos de la temporada", ha señalado.

Javier Tebas ha añadido que resulta más sencillo atribuir los problemas a una conspiración que analizar lo sucedido durante los encuentros. "Es más fácil señalar con el dedo una conspiración que explicar lo que pasa en el terreno de juego", ha escrito.

Pero no se ha quedado ahí, sino que el dirigente también ha rechazado que a estas alturas de la temporada se pueda presentar la competición como adulterada a partir de las polémicas arbitrales. Su mensaje termina con una crítica directa a ese planteamiento: "Estamos en septiembre, y ya pretenden que el campeonato está amañado".

Tebas ha acompañado esa afirmación de otra consideración sobre la credibilidad que, a su juicio, tiene ese argumento entre los aficionados. "Esta excusa ya no convence a nadie dotado de un mínimo de sentido común", ha concluido.

Las declaraciones del presidente de LaLiga mantienen abierto el enfrentamiento dialéctico alrededor del arbitraje después del derbi madrileño. Mientras las quejas del Real Madrid han puesto el foco en determinadas actuaciones arbitrales, Javier Tebas ha defendido que los errores de los colegiados no constituyen por sí mismos una prueba de una estrategia dirigida contra el club y ha reivindicado que las reglas se apliquen de la misma manera a todos los participantes.