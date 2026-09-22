Tebas vuelve a contratacar y responde al comunicado del Real Madrid

Cruce de reproches entre Javier Tebas y el Real Madrid. Abrió el fuego dialéctico el presidente de LaLiga al opinar sobre las quejas de los merengues por el incomprensible arbitraje de Ortiz Arias en el derbi madrileño al asegurar que: "Decir que los árbitros tienen en el punto de mira al Real Madrid es vivir en otra galaxia".

El Real Madrid respondió con contundencia y solicitó que Tebas sea sustituido por alguien "capaz de administrar LaLiga y de desarrollar todo su potencial con el deber elemental de la neutralidad", al tiempo que acusó al actual mandatario de utilizar "su posición institucional para seguir descalificando y atacando al Real Madrid".

El Madrid considera "intolerable" que el presidente de LaLiga utilice su cargo para "seguir descalificando y atacando al Real Madrid" y calificó de "muy preocupante" que quien tiene la responsabilidad de representar y proteger los intereses de todos los clubes de LaLiga "continúe obsesionado reiteradamente contra el Real Madrid".

Tebas no se ha quedado callado y ha saltado desde su cuenta de X tras el comunicado del Real Madrid para asegurar que: "He leído el comunicado. Coincido plenamente en una frase: el presidente de LaLiga no es el dueño de la competición. El presidente del Real Madrid tampoco. Defender los intereses de un club no significa asumir su discurso. Y representar a todos tampoco significa obedecer al más poderoso. Hay que defender los intereses de la competición, de LaLiga".

He leído el comunicado. Coincido plenamente en una frase: el presidente de LaLiga no es el dueño de la competición. El presidente del Real Madrid tampoco. Representar a todos los clubes exige defender la igualdad y la equidad entre ellos. También cuando se sostiene que «LaLiga… https://t.co/ELFccrWbUg — Javier Tebas Medrano (@Tebasjavier) September 22, 2026

El presidente de la patronal cerró su respuesta con otro mensaje dirigido al club blanco: "Ni soy el dueño de LaLiga ni voy a gestionarla como si perteneciera a un solo club. Respeto a todos. Subordinación a ninguno".

¿Continuará el fuego dialéctico con otra respuesta del Real Madrid o el mensaje de Tebas será el punto final?