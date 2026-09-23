El Valencia cierra el fichaje de Javier Aguirre, un especialista en evitar descensos

El Valencia CF ha llegado a un acuerdo con el veterano técnico mexicano Javier Aguirre, hasta ahora seleccionador de su país, para que se convierta en el nuevo entrenador del primer equipo che hasta final de la presente temporada, aunque el club "dispondrá de una opción para prolongar su contrato por una adicional".

El Vasco, que el próximo mes de diciembre cumplirá 68 años, llega al conjunto valencianista para ocupar el hueco del español Carlos Corberán, destituido el pasado 13 de septiembre y cuyo puesto había sido ocupado de forma interina por Óscar Sánchez.

Aguirre estaba libre después de haber puesto fin a su etapa con la selección mexicana, a la que dirigió en el pasado Mundial de Estados Unidos, México y Canadá, cayendo en los octavos de final ante Inglaterra.

El preparador de Ciudad de México tendrá la misión de que el club de Mestalla remonte tras un mal inicio de temporada en LaLiga EA Sports que le ha dejado en puestos de descenso a LaLiga Hypermotion con tan solo cuatro puntos y un triunfo, ante el Deportivo Alavés en Mendizorrotza.

El Valencia será el séptimo equipo que dirija el azteca en el fútbol español después de haber pasado por los banquillos del Atlético de Madrid, Real Zaragoza, RCD Espanyol, CD Leganés y RCD Mallorca, a lo que añade un amplio currículum a nivel internacional. El Vasco será presentado este próximo lunes 28 de septiembre en la sala de prensa del Camp de Mestalla.

Cabe destacar que Aguirre es el segundo entrenador más veterano que tendrá LaLiga tras el chileno Manuel Pellegrini (Real Betis), de 72 años, y que el Vasco ya ha salvado del descenso en el fútbol español a clubes como Osasuna, Mallorca, Zaragoza y Espanyol. La misión es complicada para un histórico del balompié nacional como es el Valencia, pero no imposible…