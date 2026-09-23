Tiembla La Coruña: Aubameyang se lesiona la rodilla y deberá pasar por el quirófano

El Deportivo de la Coruña empezó la temporada con una amplia sonrisa en la boca. Tras un gran mercado de fichajes -muchos consideraron al conjunto herculino como el que mejor movió sus piezas en verano para reforzarse- y tras un gran inicio de temporada todo se torció ante el Betis. Dos de sus mejores jugadores, Marc Casadó y Pierre-Emerick Aubameyang, cayeron lesionados.

Aubameyang sufrió una lesión en el menisco derecho ante el Betis y pasará este jueves por el quirófano. El futbolista gabonés se sometió a una resonancia magnética el lunes y este miércoles viajó a Madrid para pasar pruebas médicas y conocer el alcance exacto de la lesión en la consulta del traumatólogo Manuel Leyes. Una vez evaluada la rodilla, el diagnóstico inicial se confirmó: sufre una rotura parcial del menisco y deberá pasar por el quirófano. Estará de baja alrededor de dos meses.

El delantero gabonés de 37 años estaba siendo el futbolista más decisivo del cuadro de Antonio Hidalgo. Ha sumado cinco goles y dos asistencias en las primeras siete jornadas de Liga.

Se suma a la ausencia de Casadó

El centrocampista cedido por el FC Barcelona también cayó en combate en el duelo ante el Betis. Tras un mal apoyo en una caída sufrió una fractura de clavícula en el hombro derecho que le obligará a perderse los tres próximos meses de competición.

Dos de los mejores fichajes, más allá del de Giménez, son jugadores vitales para Antonio Hidalgo y el Deportivo que hacen saltar las alarmas de un equipo que puede echar de menos tener más y mejor fondo de armario.