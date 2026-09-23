Una grada de Balaídos pasará a denominarse Iago Aspas

El futbolista del Celta Iago Aspas dará nombre a la grada de Tribuna del estadio municipal de Balaídos, donde juega sus partidos como local el club celeste, según anunció este miércoles el alcalde de Vigo, Abel Caballero.

"Es el jugador más referente en la historia del Celta, una enorme referencia en toda la ciudad y por eso, después de que mucha gente me pidiese que le dedicara una grada, tomé la la decisión de que la grada de Tribuna se va a llamar grada de Tribuna Iago Aspas", apuntó.

🚨 ¡𝐔́𝐋𝐓𝐈𝐌𝐀 𝐇𝐎𝐑𝐀! 💣 Abel Caballero anuncia que la grada que llevará el nombre de Iago Aspas será 𝗧𝗥𝗜𝗕𝗨𝗡𝗔. 🗽 Allí es donde también estará su 𝗘𝗦𝗧𝗔𝗧𝗨𝗔. pic.twitter.com/F9vSnUnk8S — Tenías Que Haber Tirado (@TQHTPodcast) September 23, 2026

El regidor socialista justificó la elección de Tribuna, y no la de Gol, como había pedido el Partido Popular, porque "ya está operativa y el nombre es inmediato, porque va a ser la grada con más aforo de Balaidos y porque al lado de Tribuna va a ir la escultura que el Ayuntamiento va a poner a Iago Aspas".

"Todo encaja. La Grada de Tribuna se va a llamar de forma inmediata, porque ya está operativa, Grada de Tribuna Iago Aspas. Le pediré la conformidad a Iago, al Celta y tan pronto la den firmaré el Decreto con el nombre de Grada de Tribuna Iago Aspas", manifestó