El virus FIFA ataca al Real Madrid: Konaté abandona la concentración de Francia con una lesión de rodilla

El central del Real Madrid Ibrahima Konaté abandonará la concentración de la selección francesa y regresará a la capital española después de sufrir un esguince leve en su rodilla derecha, según informó este jueves la Federación Francesa de Fútbol.

Konaté sintió molestias durante el entrenamiento del miércoles y se retiró de la sesión por precaución. Las pruebas médicas a las que fue sometido posteriormente confirmaron la lesión, que le impedirá participar en los cuatro encuentros de la Liga de Naciones que Francia disputará durante este parón internacional.

El defensa se perderá los partidos frente a Turquía, este viernes, Italia, el 2 de octubre, y Bélgica, rival al que el conjunto francés se enfrentará en dos ocasiones, los días 28 de septiembre y 5 de octubre.

Leny Yoro ocupará su plaza en la convocatoria de la selección dirigida por Didier Deschamps, mientras que Konaté continuará su recuperación bajo la supervisión de los servicios médicos del Real Madrid.

El central francés se ha convertido en una de las piezas habituales de Jose Mourinho en el inicio de la temporada. Ha sido titular en todos los partidos de LaLiga EA Sports salvo ante el Málaga, encuentro en el que permaneció en el banquillo, y disputó los noventa minutos frente al Inter de Milán en el estreno madridista en la Liga de Campeones.

Aunque el diagnóstico inicial descarta una lesión de gravedad, su evolución determinará si puede reaparecer en el regreso del Real Madrid a la competición, previsto para el 10 de octubre frente al Villarreal en el estadio Santiago Bernabéu.

La lesión de Konaté eleva a cinco los futbolistas que ocupan la enfermería del Real Madrid. El central francés se suma a Éder Militao, Ferland Mendy y Rodrigo Goes, que continúan recuperándose de dolencias de larga duración. También a Fede Valverde, que sufrió un esguince en su tobillo izquierdo durante el derbi ante el Atlético de Madrid.