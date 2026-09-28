El futbolista con el pelo más largo del mundo provoca dos expulsiones nada más saltar al campo

El futbolista de Anguila Aedan Scipio protagonizó uno de los momentos más insólitos de la historia del fútbol al provocar dos expulsiones directas debido a su larguísima melena de rastas. El increíble suceso ocurrió durante el partido entre su selección y Antigua y Barbuda, correspondiente a la Liga de Naciones de la Concacaf.

Aedan Scipio, delantero de 36 años, posee un récord muy particular: está considerado el futbolista con el pelo más largo del mundo. Sus impresionantes rastas miden más de un metro y medio de longitud, llegando prácticamente hasta sus tobillos. De hecho, para poder competir con comodidad, se ve obligado a utilizar una banda alrededor de la cintura para sujetar las trenzas a su cuerpo.

Anguilla Milli Takımı oyuncusu Aedan Scipio, 1.5 metrelik saçlarıyla rakiplerine 2 kırmızı kart gördürttü. pic.twitter.com/QOmpUmIjQa — Nexus Sports (@nexustransfer) September 28, 2026

El atacante saltó al campo desde el banquillo en el minuto 68, cuando su equipo ya perdía por una abultada goleada de 5-0. Lo que nadie imaginaba era que su cabellera se convertiría en el arma secreta del partido y en la pesadilla de los defensas rivales.

El impacto de su melena fue casi inmediato y provocó que el equipo contrario terminara jugando con nueve futbolistas tras dos agresiones idénticas. La primera sucedió apenas tres minutos después de ingresar al césped, el defensor rival Keon Greene, desesperado por detener el avance de Scipio tras perder el balón, no encontró mejor recurso que agarrarlo fuertemente de sus rastas. El árbitro presenció la acción sin dudar y le mostró la tarjeta roja directa por conducta violenta. La segunda fue ya en el descuento.

A pesar de terminar el encuentro con dos hombres menos en la cancha, Antigua y Barbuda logró mantener el resultado a favor. Sin embargo, la goleada pasó a un segundo plano en los informativos deportivos de todo el mundo, donde las imágenes de Scipio y su táctica capilar involuntaria ya se han vuelto el fenómeno más viral del día.