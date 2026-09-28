Militao ya ve la luz al final del túnel: buenas noticias para Mourinho en defensa

El Real Madrid ha arrancado la semana, en pleno parón liguero por los compromisos de las selecciones nacionales, con una dosis de optimismo muy necesaria para su retaguardia. Éder Militao se ha convertido en el gran protagonista de la sesión celebrada este lunes en la Ciudad Deportiva de Valdebebas al reincorporarse a los entrenamientos con el grupo, poniendo fin a un largo calvario que se prolongaba desde el pasado mes de abril.

El central brasileño, que sufrió una grave rotura del tendón proximal del bíceps femoral en el tramo final del pasado curso, ha completado la sesión de carrera continua junto a sus compañeros. Su regreso supone un alivio capital para el esquema defensivo de José Mourinho, que ve cómo la que ha sido una de las piezas angulares de la zaga blanca —especialmente antes de sufrir la primera de las dos roturas del ligamento cruzado de la rodilla, en agosto de 2023—, empieza a recortar plazos para volver a vestirse de corto en partido oficial.

La enfermería empieza a vaciarse

El entrenamiento matinal, enfocado fundamentalmente en el apartado físico, dejó también buenas sensaciones con respecto a otros inquilinos de la enfermería blanca. El lateral izquierdo francés Ferland Mendy, baja desde el pasado mes de mayo, ha dado un paso adelante en su recuperación al volver a tocar balón sobre el verde de Valdebebas, la misma dinámica que ha seguido su compatriota Rodrygo Goes.

Pese a las buenas nuevas con el zaguero brasileño, el cuerpo técnico mantiene la cautela con el resto de lesionados. Los franceses Ibrahima Konaté y Kylian Mbappé continúan perfilando sus respectivas recuperaciones tras regresar a la capital por problemas en la rodilla, mientras que el uruguayo Fede Valverde sigue al margen bregando con un esguince de grado 3 en el tobillo izquierdo que, en principio, lo va a tener entre dos y tres meses de baja.

Con el alta parcial de Militao, el conjunto madridista gana músculo anímico y competitivo a la espera de recuperar efectivos de peso para el exigente calendario que se avecina tras la vuelta a la competición, empezando por el partido del sábado 10 de octubre ante el Villarreal en el Bernabéu, y siguiendo por los encuentros frente a la Roma, Sevilla y Leipzig antes de enfrentarse al FC Barcelona en el clásico liguero del Camp Nou el domingo 25 de octubre.